蔣萬安出席雙城論壇盼和平 鈕則勳曝：激起綠營酸葡萄心態

台北市長蔣萬安昨（28）日前往上海參加雙城論壇主論壇活動，會後3度表達「希望雙城論壇續辦」立場，也指雙城論壇代表很多民眾的心聲，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」文化大學廣告學系專任教授鈕則勳認為，蔣為藍軍維持兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的「酸葡萄」心態，確實有加分。

鈕則勳昨在臉書表示，雙城論壇舉辦，蔣萬安除藉以強化市政交流、建構政績外，也為藍軍維持了兩岸關係處理能力的手感，甚至激起綠營的「酸葡萄」心態，確實有加分，且蔣近來對綠營的攻堅，多不假辭色的反擊，相對於國民黨內一些佛系低調，針對綠營操作多選擇不回應、或講得雲淡風清的大咖來說，蔣的戰力魄力勝出確實明顯。

鈕則勳認為，以蔣萬安現在的戰力，已是「在野第一勇」，可預期的是，若其連任北市長後，政治能量勢必拉高，接班態勢也會更加明顯，同時綠軍「打蔣」火力也會順勢強烈，屆時若藍營有志於角逐2028的大咖，若仍吝於對重要、敏感的政治議題表態，或對綠軍攻堅仍低調以對，藍軍支持者熱烈期待蔣跳攻2028就未必全無可能。

據《中國時報》今報導，蔣萬安在主論壇中懇切喊話，希望台灣海峽不再有呼嘯與波濤，而是有和平與繁榮；蔣強調，兩市都會持續努力將雙城論壇繼續辦下去，接觸比牴觸好，了解比誤解好，對話比對抗好，互動比衝動好，「所以我們希望，只要雙城好，兩岸就會好。」

