蔣萬安出招推無菸城市 董氏基金會支持：符合國際趨勢

台北市長蔣萬安接受《中國時報》專訪表示，將推動「無菸城市」，擬參考日本東京設置吸菸區，目標是將吸菸和不吸菸民眾分流。董氏基金會對此表示支持，「戶外定點吸菸」符合國際趨勢，不過台北市地狹人稠，如何劃設吸菸區仍考驗市府的智慧。

蔣萬安接受專訪指出，北市有8成5民眾都曾遇到「邊走邊吸菸」帶來的困擾，另有8成民眾認同設置戶外定點吸菸區，日前已指示衛生局、環保局和執法單位討論、擬定階段性計畫，目標是將吸菸與不吸菸民眾分流，達成更有序的公共環境。

董氏基金會菸害防制中心主任林清麗指出，根據世界衛生組織（WHO）建議，無菸環境政策應「由內而外』，先落實室內公共及工作場所全面禁菸，並進一步規畫及養成戶外定點吸菸。

目前各地方政府依《菸害防制法》公告，高中職以下學校周邊人行道，以及連鎖便利超商、咖啡店前騎樓，屬全面禁菸區。不過針對民眾邊走邊吸菸的二手菸害問題，尚無解決方法。

林清麗指出，雖然國人吸菸率持續下降，推估全台尚有250萬名吸菸者，「戶外定點吸菸」符合WHO建議，台灣法律也允許，這是最好的菸害防制狀況，肯定北市府提出的分流策略，相信大部分民眾都會舉雙手贊成。

不過林清麗指出，台北市人口稠密，如何設置室外吸菸區，讓商家同意、民眾遵循，需要有更多的方法、策略和智慧，更重要的是除了衛生局之外，也應納入環保局的角色，他們有專業處理清潔管理問題，可參考香港、澳洲設置熄菸桶的做法。

林清麗也提到，稽查取締現在仍是一大問題，衛生稽查人力難尋，要如何落實無菸城市規畫？例如香港是衛生單位、環保單位和警察都可以執法，但台灣規定只有衛生單位可執法，環保局僅能以亂丟菸蒂取締。

★《中時新聞網》：吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

