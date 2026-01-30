蔣萬安別得意！台北市長民調出爐 王世堅點1警訊：小時候胖不是胖

即時中心／黃于庭報導

民進黨持續布局年底的九合一大選，不過台北市除了已遞交意向書，表態參選的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，目前人選尚未明。綠委王世堅、沈伯洋等人多次被點名，有望挑戰現任市長蔣萬安；而行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君同樣參選呼聲相當高。《TVBS》昨（29）日公布民調，顯示蔣萬安勝過王、鄭2人，而王世堅今（30）日則笑回「小時候胖不是胖」。

根據《TVBS》最新民調結果，若民進黨推派鄭麗君對決蔣萬安，後者支持度維持62%，前者則為25%，雙方相差37個百分點。要是民進黨推派王世堅參選台北市長，他的支持度較去（2025）年12月調查時增加4個百分點，來到27%；蔣萬安則來到60%，另有13%尚未決定。

針對民調結果，王世堅立馬表態「我不曉得，任何民調對我而言毫無意義」，因為他不考慮選舉這件事情，現在就是幫忙各地區議員初選，需要他、經過他篩選，人品好就會去幫忙，像現在有錄音，過一陣子還會有掃街。

快新聞／蔣萬安別得意太早！最新民調出爐 王世堅點1狀況：小時候胖不是胖

台北市長蔣萬安。（圖／民視新聞）

不過，對於外界力拱參選，王世堅強調，他完全沒有考量市長民調，且自己不會也不願被黨內諮詢，比他優秀的人太多了，「我不知道他們民調怎麼做，像《震傳媒》我也沒看，我不太會用網路啦」。

至於鄭麗君民調落後蔣萬安，王世堅回應，鄭麗君到目前為止都沒有宣布、也沒有接受參選台北市長，當然在民調上吃虧很多，且她在民眾心中，就是一個很棒的副院長，處理國家大事，突然間被問到參選，當然會有點落差，因為每個角色定位不一樣。

不過，王世堅認為，現在都不算什麼，現在誰贏誰輸未定論，「小時候胖不是胖」，等選將就定位，確定誰對誰的時候，相信那時候的民調就不一樣；而現在鄭麗君被諮詢時，都表達不願意參選，這種情況下的民調更會不準。所以「現在蔣萬安贏不是贏？」，他笑回「對，小時候胖不是胖」。

