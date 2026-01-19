蔣萬安剉咧等？「她」參選台北市長呼聲高 趙曉慧指出2大優勢

即時中心／張英傑報導

九合一大選時程逼近，民進黨積極布局各縣市，不過角逐台北市長的人選目前尚未明朗，對此，作家趙曉慧今（19）日則公開點名「1人選」，並表明若由「她」代表民進黨出馬角逐，對民進黨而言會有「2大優勢」，「這種實力，該緊張的是蔣萬安。」





趙曉慧用「鄭麗君出馬競選台北市長，這是一步好棋」破題發文指出，首先，民進黨要打贏 2026 台北市長選戰，她反對再訴諸「仇恨值」，不要攻擊蔣萬安，而是端出「為何民進黨人選比蔣萬安更好」，能帶來更進步的首都建設。民進黨現在除了國會被制肘之外，外交、軍事、經貿談判都拿到很不錯的成績，民調支持度回升，賴清德總統上任以來最壞的情況已經過去了。現在的民進黨不是敗軍之姿，只能訴諸「抗中保台」與仇恨值，現在是勝軍之姿，正是向選民強力促銷「民進黨能帶來更好的施政品質」絕佳時機。

她直言，「鄭麗君出馬競選，可以翻轉台北市這個首都的敘事：不再是一個藍多於綠的黨國首都，而是真正國際化的首都城市。」

接著，她說，其次，鄭麗君這個人選「很乾淨」，意思是她沒有重大爭議，也跟「仇恨值」無關，加上大家看到她的冷靜、沈穩與立下戰功，應該是民進黨目前最能外溢到中間選民的最佳人選。

不僅如此，趙曉慧說，鄭麗君跟美國川普政府剽悍的商務部長盧特尼克交手過，又搞定複雜的台美關稅談判，要治理好台北市真的不是問題，「這種實力，該緊張的是蔣萬安。」

