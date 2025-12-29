蔣萬安前腳剛走！中共突發動軍演 綠立院黨團酸：鄭麗文還要去「見習」？

民進黨立院黨團上午舉行記者會狠酸，蔣萬安去玩雙城論壇，中國解放軍機隨著他後腳跟來台。（圖／袁維駿攝）

中國解放軍東部戰區今天（29日）突襲宣布對台舉行「正義使命-2025」環島軍演，民進黨立院黨團上午舉行記者會痛斥，蔣萬安2022年曾說雙城論壇舉辦前提是中共不再擾台，如今解放軍機隨蔣後腳跟來台，同時呼籲國民黨團明天在立法院程序委員會對於台灣國家安全重大的國防預算、特別預算別再阻撓。

民進黨立院黨團於黨團今天上午舉行「軍演演給誰看？國民黨還擋嗎？國防預算刻不容緩」記者會。

民進黨團副幹事長沈伯洋表示，蔣萬安才剛去雙城論壇一回來中國就宣布軍演，在蔣去中國之前，就有提醒過他「沒人在跟敵國辦雙城論壇」，從中國的反分裂法或行為，一直以來都有併吞台灣的敵意；蔣今天去雙城論壇，名義上是釋出善意，但越釋出善意，對對方來講就是降低攻擊成本，「不管你做什麼，對中國都不會有任何改變」。

廣告 廣告

沈伯洋指出，2022年時，蔣萬安曾說，「雙城論壇的舉辦前提，就是中共不再擾台，對台灣釋出善意，雙方地位對等才有舉辦的意義」，那請問現在為何在他去了雙城論壇後，又打算干擾台灣。對中國來講，台灣的存在對中國就是挑釁，跟有沒有釋出善意一點關係都沒有，甚至中國會把善意視為挑釁。

沈伯洋提到，如果台灣真的在意自己的安全，既然中國的決心不會改變，那台灣該做的就是要充足國防，國防預算必須要通過，民防準備必須要加強，人民意志必須要提升，只有這幾件事強化後，才有辦法增加對方攻擊的成本。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國防外交委員會還在等待對國家安全至關重要的國防預算，對於明天的程序委員會，希望國民黨主席鄭麗文想清楚，連蔣萬安選前的承諾都被唬嚨，中共解放軍趁蔣前腳剛走就軍演，鄭麗文還要去「見習」嗎？「見習」有用嗎？

鍾佳濱呼籲鄭麗文說明，她對於國民黨團在立法院數度阻礙國防預算，嚴重妨礙國家安全有何看法，同時也請鄭麗文和「明日領袖」蔣萬安，不要只去上海兜一圈，明天在立法院程序委員會對於台灣國家安全重大的國防預算、特別預算別再阻撓。



回到原文

更多鏡報報導

共軍宣布圍台軍演 國防部：啟動立即備戰操演應對

解放軍突襲宣布對台軍演 總統府籲中國自制：立即停止挑釁

解放軍跨年前突來亂！今宣布「正義使命-2025」軍演 要包圍台灣