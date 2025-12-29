蔣萬安剛走「解放軍馬上來」！張國城分析中國釋放出「這訊息」！

論壇中心／綜合報導

台北市長蔣萬安昨（28）日才赴上海參加雙城論壇，談及兩岸議題時也公開向上海市長龔正表達，「將來談起台灣海峽，不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。」不過，今日中共解放軍一大早就突襲宣布「正義使命-2025」環台軍演，對此，國際情勢專家張國城在《頭家來開講》節目上分析，「中國已不在乎台灣的溫和、交流派」。

張國城表示，蔣萬安剛剛離開，中國就立刻宣佈軍演，而且趕在2025的最後這幾天，意思就是要告訴台灣，中共對於台灣內部的交流派或溫和派，甚至是台灣內部的代言人、合作者，他已經不在乎了，沒有要給這些人一點面子，過往可能認為台灣內部的民意是有分開的，所以對於某些對中國比較溫和的政治人物，中方會給他一點面子，但是目前看起來，他中國現在已經不在乎了。

廣告 廣告

軍演時間點是中國可以控制的，偏偏卻選在蔣萬安雙城論壇剛結束之際，中國已經用實際行為打臉在台灣不斷稱「要與中國交流、釋出善意」的言論，對中國來說，現在這類言論已經沒有辦法影響解放軍對台的行動。

原文出處：蔣萬安剛走「解放軍馬上來」！張國城分析：中國已不在乎台灣的溫和派！

更多民視新聞報導

慘遭打臉？雙城論壇才結束「中國突圍台軍演」 蔣萬安喊話：為政者應克制

中國圍台軍演…陳慕義「1句話」戳中死穴！點名這群人：你們領回去

中國圍台軍演！鄭麗文稱總統連累台灣 郭雅慧喊團結：盼藍白做正事

