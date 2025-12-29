蔣萬安剛離開！解放軍無預警宣布「正義使命-2025」大規模軍演

台北市長蔣萬安昨結束雙城論壇行程返台，中國大陸解放軍東部戰區今（29）日無預警宣布，將在台灣周邊海空域展開大規模軍事演習，演習代號為「正義使命-2025」，並聲稱此舉是對台獨分裂勢力與外部干涉勢力發出的嚴重警告。

殲-15T、殲-35在福建艦飛行甲板上。（圖／新華社）

根據大陸官媒央視報導，解放軍東部戰區發言人施毅發布聲明指出，此次演習自今日起展開，參演兵力包含陸軍、海軍、空軍及火箭軍等多軍種聯合行動。演習範圍涵蓋台灣海峽、台灣北部、西南部、東南部及東部海空域，演練科目包括海空戰備警巡、奪取綜合制權、要港要域封控、外線立體懾阻等項目。

解放軍今起在台海周邊進行多軍種聯合作戰演練。（圖／央視微博）

聲明中進一步說明，軍演過程將實施艦機多向抵近台島的戰術動作，並由諸軍兵種進行聯合突擊演練。解放軍東部戰區強調，此次演習旨在檢驗戰區部隊的聯合作戰實戰能力，確保各軍種協同作戰的效能。

解放軍在聲明中表示，這是捍衛國家主權、維護國家統一的正當必要行動，並再次重申此舉是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告。

