蔣萬安助陣南投巧咖節引暴動 縣長許淑華：上次是白沙屯媽祖

南投縣長許淑華（左）與台北市長蔣萬安（右）一同為南投巧克力咖啡節宣傳造勢。（劉慧茹攝）

台北市長蔣萬安造訪南投不只吸引大批媒體，縣府員工及民眾也到場搶拍。（劉慧茹攝）

南投縣長許淑華12日舉行巧克力咖啡節活動，邀請台北市長蔣萬安到場一起手沖咖啡宣傳，蔣萬安人氣高，一進場就引來全場暴動，不僅縣府員工在門外搶拍、握手，場內在擠滿民眾，讓許淑華笑說是白沙屯媽祖的場面。去年南投攜手台北等10個縣市以旅遊優惠及獎勵措施引客，今年雙方再合作都祭出市民專屬優惠，造福兩地民眾。

蔣萬安表示，此次為推廣縣市之間的觀光，以及咖啡產業，尤其台北市是咖啡店家密度最高的城市，南投縣又是咖啡優質產地，透過彼此合作，造福雙方縣市民。他指出活動期間，台北市民到南投享有住宿的優惠，以及現場的各項小禮物折扣，南投縣民到台北市也享有相同權益，「透過城市交流彼此借鏡、學習，產業能夠相互合作，對農產品、商品、觀光都能全面提升。」

廣告 廣告

至於近日對手沈柏洋批評其為輔選到處跑，不關心台北市民，蔣萬安回應：「我們是進行城市之間的交流，日前台北市推動營養午餐免費、生生喝鮮奶，所以到包括雲林、彰化去畜牧場實際了解，確保產地到餐桌讓台北市的孩子不只吃得安心也吃得安全。」

【看原文連結】