蔣萬安化身迪化年貨大街代言人 攜英國在台辦事處代表拜早年

蔣萬安今日與英國在台辦事處代表包瓊郁一同視察迪化年貨大街，親切和路邊的民眾合影。（孫敬攝）

台北迪化年貨大街邁入第4天，市長蔣萬安今日來到迪化街與地方攤販、民眾拜早年。蔣萬安表示，今年迪化街擴大無菸城市範圍，除了主幹道，連同周邊巷弄也全面禁菸。為鼓勵買氣，蔣萬安化身「台北有購嗨」代言人，大力宣傳只要消費200元，就有機會抽中台積電股票、電動車或千萬現金。

台北年貨大街自1月31日持續舉辦到2月15日，蔣萬安今日與英國在台辦事處代表包瓊郁一同視察迪化年貨大街，蔣指出今年迪化街擴大無菸範圍，並於大稻埕碼頭淡5號水門設立吸菸區，希望讓吸菸者、非吸菸者能分流。

蔣萬安指出，去年迪化街禁菸的成果得到市民肯定，不僅得到經濟部大獎更帶動業績的成長，也讓迪化街人流累積超過200萬、營業創歷史新高突破20億，期待今年能夠再次加油突破20億的營業額。對於吸菸區的後續規劃，蔣萬安強調吸菸區整體動線會持續精進、隨時調整，不會讓吸煙區影響到逛街的民眾。

為刺激迪化年貨大街買氣，蔣萬安提到，台北有購嗨抽獎活動適用範圍涵蓋百貨、商圈及旅館業，民眾只要消費滿200元就可以參加抽獎，還有機會抽中台積電股票、電動車或千萬現金，也分享台北有購嗨累積登錄消費已達40億元，合作店家超過3400家，這次邀請包瓊郁前來感受在地年味，希望吸引更多外縣市、國際友人到台北體驗美食與節慶氛圍。

蔣自嘲，自己也有參加有購嗨活動，如果抽到1000萬就生4寶，但生4寶也不代表抽中1000萬，不要讓他請飲料，但是中哪個他都會很驚恐。

蔣萬安與包瓊郁記者會中，也互贈台灣經典年菜佛跳牆和英國茶禮盒。包瓊郁笑稱，不管是耶誕節或過年，都會有一壺熱騰騰的茶，代表家人團聚；她更用台語分享，「英國茶，讓你錢滿袋。」

