蔣萬安北車現場為詹能傑默哀！高強度無差別攻擊演習結束 三階段演練第二場落幕

[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／台北報導

台北市今（22）日下午完成北車特定區高強度無差別攻擊危安實兵演練，在演練告一段落後，現場氣氛轉為肅穆。台北市長蔣萬安於校閱部隊時，為今日在基隆火災中殉職的消防局小隊長詹能傑默哀1分鐘，向第一線救災人員致上最高敬意，也告訴他「任務結束了」，現場人員一同表達哀悼，為整場演練畫下沉重而莊嚴的句點。

台北市長蔣萬安於校閱部隊時，為今日在基隆火災中殉職的消防局小隊長詹能傑默哀1分鐘。（圖／記者盧逸峰攝）

北市府下午於台北車站舉辦1219高強度無差別攻擊危安實兵演練，相關流程依計畫進行。蔣萬安隨後向參與演練的各單位人員致詞表示，今天的操演展現出整體維安體系的高度整合，從跨單位、跨局處，到中央與地方，甚至結合民間力量，整體規畫與執行都相當到位。他強調，無論是事前多次會議、推演，或是今日實地操演，每一位投入的夥伴都值得最高肯定，並向大家表達最誠摯的感謝。

蔣萬安也特別點名感謝中央部會的協助，包括交通部與內政部所屬單位，多位長官在過程中提供專業指導與支援，使得整體維安演練能夠順利推動，並圓滿完成。

談到演練背景，蔣萬安指出，這次北車實兵演練，是在「1219事件」之後，所規劃三階段維安演練中的第二階段。第一階段已於市府周邊、市府捷運站結合地下商場完成演練；而此次則進一步擴大規模，情境也更為複雜，將場域拉到台北車站。

他說，今天的演練場地涵蓋四鐵共構系統、4條地下街與1座大型百貨商場，動線複雜、人流密集，維安難度極高，但從現場執行成果來看，各單位展現高度專業與默契，整體表現讓他「要給各位非常、常大的肯定」。

