蔣萬安協助申請余男入忠烈祠 劉世芳：提議非常好

（中央社記者高華謙台北22日電）張文隨機殺人案，見義勇為余先生不幸身亡，台北市長蔣萬安希望余先生入祀忠烈祠。內政部長劉世芳說，余先生是桃園市民，可能要跟桃園市政府商量，她覺得蔣萬安的提議非常好。警政署長張榮興表示，未來類似案件的員警訓練，一定要達到「報案快、到場快、處置快」。

27歲張文19日在台北捷運台北車站與中山站周邊逞凶，震驚社會。蔣萬安表示，北市將頒褒揚狀給余先生，也會協助向中央申請褒揚令，希望能入祀忠烈祠。

立法院內政委員會上午邀請劉世芳、張榮興等人，就計畫性攻擊事件進行「社會治安維護之檢討與精進」進行專案報告，並備質詢。

針對蔣萬安希望余先生入忠烈祠，劉世芳會前接受媒體聯訪表示，目前還沒收到申請，余先生應是桃園市民，如果按先前處理挖土機超人林鴻森的申請程序，可能要跟桃園市政府一起商量。她也覺得蔣萬安這樣的提議非常好。

另外，台北市議員呼籲市府在重大治安事件時，應即時使用細胞簡訊警示周邊民眾，中央是否研議全國比照辦理。

劉世芳說，這需要研議，現在發送細胞簡訊狀況包括疏散撤離等，是由行政院災害防救辦公室處理，其中定義要非常清楚，例如地震、颱風、下雨，有相關科學性證據，發送細胞簡訊涵蓋範圍為何等，都要非常清楚。台北市政府有研議的話，內政部會跟行政院與相關機構一起研議，按這樣方式申請。

針對台北市議員簡舒培質疑，嫌犯當天在警局周邊屢次犯案卻抓不到人，北市警網出了什麼問題。張榮興表示，目前台北市警力狀況充足，比較沒問題，未來類似案件對於員警訓練，一定要達到報案快、到場快以及處置快的境界。對於捷運警力與監視器，會研討精進，做到最佳狀態。（編輯：萬淑彰）1141222