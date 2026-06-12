蔣萬安南下合體 沈伯洋酸關心外縣市高於北市 柳采葳火力回批雙標

民進黨台北市長候選人沈伯洋。（郭吉銓攝）

台北市長蔣萬安今天(12日)南下南投，與縣長許淑華同台行銷巧克力節，民進黨台北市長參選人沈伯洋12日被問及，會不會認為蔣是在變相輔選？他說，蔣每次都說專心市政，但是以他現在的行程，看起來他對其他縣市的關心高於北市。對此，國民市議員柳采葳籲沈不要雙標，蔣萬安用政績說話，沈伯洋用嘴巴說話，這就是2個人最大的差別。

沈伯洋今(12日)出席北高黨部2026專屬球衣亮相記者會，媒體問柳采葳近日指，最近綠營質詢時都在找架吵，更讚北市府研考會主委殷瑋為藍營新戰神。

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立委吳沛憶說，我們好像沒有想要找誰吵架，沒事其實不需要吵，台北市民真正期待的是在選舉當中，可以正面討論市政，並根據資料、事實，好好討論，這也是我們一直在做的。

沈伯洋則說，每次我們對於市政有質疑，或者對市長有些想法，「他之前都是問中央，有一陣子都問我，那現在就是問隔壁那個叫殷瑋。」我覺得這可能是變成常態，但是我們現在比較希望的是，當我們在回歸市政的問題時，市府能夠周延的告訴大家現在的規畫是什麼。

沈也被問及，蔣最近受邀公務行程，去其他縣市走訪考察，會不會覺得有點像是在變相輔選？沈伯洋說，最近我們在討論市政問題的時候，蔣萬安每次都說專心市政，「但是以他現在的行程，看起來好像他對其他縣市的關心好像高於台北市。」

此外，蔣萬安籲修憲廢監院，沈伯洋說，第一個層次就是蔣萬安現在是台北市長，現在問的很多跟市政有關的議題，基本上都不會出來回，當他出來回的都是一些好像在選總統的議題，所以這個其實是有一點奇怪的事情。

沈伯洋說，第二個層次就是，廢除監察院這件事，國民黨如果想要對這個五權憲法廢除等等之類的，這個是他們想要的主張，但不要忘記上一次我們是國會多數的時候，我們就提出修憲委員會，結果那個時候是誰不參加？國民黨不參加，這個時候突然冒出這樣的議題，那對我來說這很顯然是雙標。

對於沈批蔣對其他縣市的關心好像高於台北市。柳采葳說，沈伯洋現在連台北市長候選人都還不是，就已經開始把所有事情操作成政治攻防。蔣萬安出席外縣市活動，他說不重視市政；那請問民進黨執政的總統、副總統、行政院長、部會首長，哪一個沒有全台跑透透參加選舉活動？按照沈伯洋的標準，是不是也都不務正業？

她也要提醒沈伯洋，與其天天盯著蔣萬安去了哪個縣市，不如先回答自己為什麼過去說「兩岸交流都是統戰」，現在卻說最想去北京交流；過去反對不在籍投票，現在又改口說是技術問題。一天到晚監督別人，卻從來不檢視自己的雙重標準。

柳采葳強調，台北市民需要的是會做事的市長，不是每天製造政治話題的評論員。蔣萬安用政績說話，沈伯洋用嘴巴說話，這就是兩個人最大的差別。

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