蔣萬安南投草屯拜廟 縣長許淑華1原因不進廟

南投縣長許淑華(右2，穿水藍上衣)，陪蔣萬安到敦和宮，笑著幫他介紹廟方人員。(記者陳鳳麗攝)

〔記者陳鳳麗／南投報導〕台北市長蔣萬安今天到南投縣，先赴縣府參加南投巧咖啡節宣傳記者會，下午到草屯鎮惠德宮、敦和宮參香，全程縣長許淑華作陪，但許淑華因父親許天送過世，21日才要舉行告別式，遵守服喪期間不進廟，以免對神明不敬民俗，只在廟埕等候。

蔣萬安上午應許淑華之邀到南投縣府，兩人一起為南投巧咖節活動宣傳，中午在草屯鎮用餐，下午即分別到草屯惠德宮和敦和宮參香，許淑華每個點都有作陪，到惠德宮與敦和宮廟埕，也以地主之姿，幫蔣萬安介紹廟方和地方人士。不過，蔣萬安進入惠德宮正殿參香，是由草屯鎮長簡賜勝、立委馬文君及多名鄉鎮市長陪同上香，到敦和宮則由馬文君、游顥等人陪同上香敬拜，許淑華都留在兩宮的廟埕。

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據了解，許淑華是因其父親許天送5月20日過世，6月21日才要舉行告別式，依傳統民俗服喪期間帶晦氣不能進廟，以免對神明不敬，因此許淑華都在廟埕等候，等蔣萬安出來，再陪他接受廟方致贈的紀念品及致詞。

蔣萬安說要先凍結監察院再廢除，有媒體在敦和宮外對蔣喊話，「被提名監委的廖婉汝說委員問說，你若當選總統廢不廢監察院？」，蔣萬安並未回答。

蔣萬安進廟上香，由馬文君、游顥等人陪同。(記者陳鳳麗攝)

蔣萬安到惠德宮上香，許淑華也沒有進廟。(記者陳鳳麗攝)

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