蔣萬安危險了？台北市長最新民調出爐 綠營5潛在人選「他」居冠

民進黨積極布局2026選戰，除了先前已向黨中央遞交意向書，表態參選台北市長的壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農之外，綠委王世堅、沈伯洋均被點名有望挑戰現任市長蔣萬安。對此，吳怡農今（25）日公布民進黨5位潛在台北市長參選人的互比式民調。

面對蔣萬安競選連任，以及選戰正式開跑後的藍白歸隊，如何重建台北市民的政治信任，吳怡農表示，接下來將是綠營出戰人選的重要挑戰。根據民調顯示，他在「非藍白支持者」中排名第2，落後王世堅8.9個百分點，但領先沈伯洋及其他潛在人選；同時，有最多「非藍白支持者」將吳怡農列為「第2支持」的優先人選，顯示其最有底氣突破現在綠營基本盤，進一步爭取更多市民支持。

另在「綠營支持者」中，王世堅的支持度為 22.7％，領先吳怡農20.3％，2者差距2.4個百分點在誤差範圍內，至於沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前民進黨秘書長林右昌的支持度分別為16.9%、9.9%、5.1％。

若納入偏好其他政黨以及不偏任何政黨的所有「非藍白支持者」，王世堅24.2％ 支持度領先其所有人，吳怡農15.3%位居第2，稍落後8.9個百分點。而在「非藍白支持者」群體中，吳怡農以12.8%獲得最廣泛的第2支持，接續為鄭麗君8.1%，以及沈伯洋與林右昌7.8%。

民進黨5位潛在台北市長參選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）

民調公布記者會中，吳怡農特別將「非藍白選民」的第2支持人選一字排開，從數字上可以發現他的第二支持是最高的12.8％，領先第二名鄭麗君超過4個百分點。他說明，民調特別研究「非藍白支持者」第2人選，是要評估各潛在人選凝聚基層支持的機會，而目前的數據看來，他最能獲得更多台北市民的認同。

針對民調結果不是第1名，吳怡農表示不感到意外，但卻看到自己在綠營基層中的爆發力，與王世堅的差距僅有 2.4 個百分點；他也提到，「第2名當然不值得慶祝，但很感謝社會的支持，肯定我這幾年在基層的公共服務，雖然不是典型的政治」。

接著，吳怡農說，這5個人選中他是唯一表達意願參選、要為台北做事的人，接下來如果有人宣布投入選戰，並向社會報告他們的台北市願景，民調會上還是下，無從得知，但他一定會在剩餘的時間，跟更多人溝通、對話，爭取更多台北人的支持。

民進黨5位潛在台北市長參選人互比式民調。（圖／吳怡農辦公室提供）吳怡農指出，他將逐步提出市政願景和政策方案，讓選民不只認識他，也相信他能為台北市帶來更多的創新與進步，並分享競選策略，他將持續透過政策討論的方式，回應市民的需求，讓未表態的台北人認識他。

最後，吳怡農特別強調，自己在很多人眼中不是最綠的人選，但他是最想為台北帶來改變的人，會持續帶著正向的態度，堅持理性、負責的政治，邀請市民朋友一起提升台北。

本民調由山水民意研究股份有限公司調查，訪問地區為台北市，針對設籍訪問地區，且20歲以上成年人，訪問日期2025年11月20日〜11月23日，有效樣本1,075人（加權前家戶535份、手機540份），抽樣誤差在95%的信心水準下，約正負2.99個百分點。

