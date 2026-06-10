蔣萬安即將出訪新加坡！原因曝光「全台唯一拿下城市界諾貝爾獎」
新加坡今年3月公布「李光耀世界城市獎」獲獎名單，台北市榮獲「特別獎」，也是全台唯一獲此殊榮城市。星國並邀請台北於今年6月新加坡世界城市高峰會分享成果，市長蔣萬安今日受訪表示，等到有具體詳細確定的行程，他們就會跟大家來說明跟公佈。
蔣萬安今天（10日）出席「陪伴不缺席：串聯志工與企業照護行動」長者關懷行動記者會，被問及14號預計要出訪新加坡，有怎麼樣的規劃？
蔣萬安表示，這一次他們受邀到新加坡領獎，那這真的讓他們感到非常的榮幸，因為台北是獲得全球城市評比諾貝爾獎之稱的李光耀城市獎特別獎的殊榮。
蔣萬安指出，這是台灣首次有城市獲得這個獎項，他還記得當時評審團來台北的時候，實際到了大巨蛋，看了新建的台北捷運的、市場改建等等，同時評審團也實際上去到超商，看孩子用數位學生證來兌換鮮奶，評審團也提到這讓他們感到非常驚豔，民生經濟結合數位治理的做法非常聰明。
蔣萬安更指出，所以這一次台北受邀領獎，也會跟倫敦、布達佩斯等國際城市一起，同時也會藉助這個機會來分享市政理念及成果，等到有具體詳細確定的行程，他們就會跟大家來說明跟公佈。
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