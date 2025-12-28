蔣萬安去了！強震後飛上海參加雙城論壇 反映共機擾台？他這樣說

蔣萬安今搭機飛往上海參加雙城論壇。（鏡新聞）

今年的台北、上海雙城論壇在中國上海舉行，台北市副市長林奕華昨已率上百人團隊先一步飛抵上海，市長蔣萬安則在今（28日）上午現身台北松山機場搭機啟程，現已飛抵上海。由於昨（27日）深夜才剛發生規模7.0強震，各處傳來零星災情，蔣萬安表示已啟動應變機制，約有39起案件預計今天會處理完成；這次出發前也遇到獨派團體來抗議，但蔣萬安則強調這次行程是依規定向中央申請，陸委會也核准並樂觀其成。

林奕華率120人先飛上海 蔣萬安今1日快閃

林奕華昨先帶領市府局處首長，以及台北市議會包括議長戴錫欽與10名議員，共120人左右的團隊先飛往上海，她表示，本次雙城論壇主題是科技改變生活，預計將會簽屬兩個合作備忘錄（MOU）；蔣萬安因最近的北捷攻擊事件，臨時改變規劃，今上午才搭機出發，預計1日快閃，傍晚就會搭機返台。

台北地震災情怎麼辦？ 蔣萬安曝共有39起案件

今上午蔣萬安來到台北松山機場，被問到昨天地震的災情，他表示市府已起到應變機制，緊急應變指揮中心（EOC）三級化開設、請各局處進駐，也請區公所回報情況，市府有掌握相關災情，約有39件停水和房屋毀損等輕微案件，已立刻處理，其中一些預計在今天上午就會施工完成；目前EOC已降為三級常態開設，市府隨時密切掌握情況。

獨派批向習近平遞投名狀 蔣萬安稱中央有同意

對於蔣萬安要親自訪中，獨派團體「台灣國」理事長陳峻涵一早也帶人帶松山機場「送機」表示抗議，砲轟蔣萬安認賊作父、去了就不要回來。「台灣國」聲明表示，蔣萬安曾說共軍軍演就不辦雙城論壇，如今中共軍事恫嚇未止，蔣萬安卻背棄承諾執意前往上海，他們認為這趟上海行不僅是單純市政交流，更像是對中共政權釋出政治訊號的認知作戰。「台灣國」表示台灣正面臨主權與安全的嚴峻考驗，蔣萬安此舉不僅動搖政治誠信，也形同蔣向習近平遞出投名狀，令台灣國人不安，他們譴責此一令人不齒的背叛行徑。

蔣萬安表示出訪上海參加雙城論壇是依規定程序向中央申請，陸委會核准且樂觀其成。（鏡新聞）

蔣萬安受訪則回應表示，雙城論壇已進入第16年，主題聚焦在市政議題，北市府依規定、程序向中央申請，經陸委會核准且樂觀其成，他相信中央政府也不會同意「投名狀」的說法。

會反映共機擾台？請上海配合打詐？ 蔣萬安這樣回

媒體提問提到，陸委會副主委梁文傑說，蔣萬安去雙城論壇若能反映共機擾台，一定會受人民歡迎，他這次是否會向上海方面反映中共軍機擾台一事？蔣萬安僅表示：「我的立場非常清楚，始終如一。」也有記者問到，中國社群小紅書因為不配合資安而遭內政部封鎖，蔣萬安會不會請上海協助打詐？蔣萬安則說，他在議會有表達過，該反映的市府都會反映。

