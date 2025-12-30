蔣萬安去雙城論壇 中共不應軍演？ 王世堅幫說公道話：不敢這樣奢望

號稱「蔣師」的綠委王世堅（左）今30日出聲緩頰，強調北市長蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，這次他做的剛剛好，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

民進黨大酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，蔣萬安29日也提醒為政者的責任就是要降低風險控管危機；號稱「蔣師」的綠委王世堅今（30）日也出聲緩頰，強調蔣萬安代表台北去跟上海做城市之間的交流，這次他做的剛剛好，所以不會把中共要不要軍演，變成蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

王世堅直言，個人不會去用這個比較戲謔的口吻，去針對國內不同政黨的政治領袖做評論，因為不管再怎麼說，蔣萬安也是我們全台灣2300萬人民的一份子，更何況他是首都台北市長，代表台北去和上海做雙城論壇，如果定位在城市跟城市之間的交流，那當然沒有問題，但如果有做其他檯面下的互動、連結、密會，那當然就不好。

廣告 廣告

他表示，但是在自己看來，這一次蔣萬安做的剛剛好，因為他上午去、晚上就回來，行程也很透明，所以不會把中共要不要軍演，作為是蔣萬安這次去有沒有達到的效果。

王世堅認為，蔣萬安去中共就應該收回軍演，我們不敢做這種奢望，自己只針對蔣萬安去談了些什麼，有沒有其他談的是我們全體國人不知道的，那如果沒有的話，「我不去戲謔他」。

【看原文連結】