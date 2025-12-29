蔣萬安去雙城論壇「藍媒造神」兩岸和平！中國軍演打臉 他諷：萬安你真的被看衰了

中國解放軍東部戰區宣布「正義使命-2025」環台軍演。 圖:翻攝自微博

[Newtalk新聞] 中國解放軍東部戰區今（29）日突襲宣布對台舉行「正義使命—2025」環台軍事演習，時間正值台北市長蔣萬安赴上海出席雙城論壇後，引發高度關注；在昨日蔣萬安參加完雙城論壇後，今日親藍媒體紛紛吹捧引述蔣萬安立場和談話，強調兩岸願溝通，和平穩定就可能，未料，中國今日立刻軍演。

解放軍東部戰區新聞發言人施毅表示，自今日起於台灣海峽及台灣本島北部、西南、東南及東部進行「正義使命-2025」演習，組織陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，重點演練海空戰備警巡、要港要域封鎖、外線立體懾阻等科目。

解放軍東部戰區也宣布，明（30）日上午8時至下午6時，在台灣本島週遭海空域進行重要軍事演習，並組織實彈射擊。並強調為了安全，在演習期間有關船隻和飛行器不要進入演習海空域，並公布五處封鎖區域。

解放軍公布軍演時間點，就在蔣萬安參加雙城論壇後一天，昨日蔣萬安參加雙城論壇時表示，在台灣，有人支持兩岸對話，有人質疑交流，大環境跌宕起伏的此刻，強調台北和上海持續為了雙城論壇而努力，「我始終相信，接觸比牴觸好，對話比對抗好，了解比誤解好，互動比衝突好」，雙城好、兩岸好，所以他再次來到上海。

蔣萬安還強調，他馬上就要再飛越台灣海峽回到台北，在西太平洋上，依舊有漁船在捕魚，仍然有商船在航行，許多經常來往兩岸的乘客朋友，大家都在為自己的生活打拚。他誠摯地期盼也懇切地呼籲，在不久的將來，當大家談論到台灣海峽的時候，想到的不再是波濤與呼嘯，而是和平與繁榮。這也是他一直努力的目標。

今日藍媒大力吹捧，不僅在報紙上斗大標題褒揚蔣萬安在上海談民國和民主，還強調兩岸對話就像定心丸，並特別撰文寫出一篇幕後誇讚「萬安模式」將成為兩岸冰凍之際，另一種對話方式，立法院民進黨團總召柯建銘助理周軒諷刺，今天早上八點半還出一篇捧蔣萬安盼「共機共艦不擾台」敢提小紅書的，然後中國就宣布軍演了。「萬安，你真的被看衰了」。

