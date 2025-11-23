蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘
〔記者董冠怡／台北報導〕台北市不動產仲介幸福家園公益路跑今晨於凱達格蘭大道開跑，市長蔣萬安表示，公會多年來致力公益活動，包括透過路跑捐贈150萬元幫助弱勢，透過行動為孩童發聲，以及募得17萬5000袋「熱血」，他也笑稱早上出門時，二寶、三寶吵成一團，感謝太太出手相救，讓他得以從容出席。
蔣萬安指出，公會長期以來配合推動愛心房源，今天透過路跑捐出150萬元給社會局的公益台北愛心平台，繼續送暖弱勢青年和獨居長者，適逢世界兒童日75週年，活動結合兒童權益倡議，行動力挺為孩子發聲，先前還以自行車環島接力號召捐血，合計募得17萬5000袋。
他說，路跑活動時間雖早，但平常也是這個時候起床，出門時二寶、三寶吵成一團，趕著出門的他，連忙請出「老闆」居中協調，才能從從容容、游刃有餘參加路跑。
