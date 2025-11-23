蔣萬安參加公益路跑 笑謝「我家老闆」救援助他游刃有餘

最新消息，彰化縣伸港鄉的海尾出海口，今（23日）清晨7點多，5位釣客釣魚時有2人被大浪打落海，其餘人連忙報案，60歲游姓男子當場被拉起，警消出動空勤直升機幫忙搜尋，另1位落海的61歲林男隨後也在離岸邊2公里處被救起，但林男、游男現場都已呈現無生命跡象的狀態，目前分別在彰濱秀傳醫院跟童綜合醫院被急救中，尚未脫離險境。

中天新聞網 ・ 2 小時前