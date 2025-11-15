蔣萬安參加2國小校慶 獻祝福

台北市長蔣萬安先後出席了五常國民小學六十週年校慶及內湖國小一二０週年校慶。(記者王誌成攝)

記者王誌成／台北報導

台北市長蔣萬安十五日先後出席五常國小六十週年校慶及內湖國小一百二十週年校慶。他在會上向兩校師生、家長及校友致上最誠摯的祝福，也藉此機會表達市府對教育的堅定承諾，並強調教育是城市發展的基石。

蔣萬安表示，從當立法委員到現在當市長，每次來到五常國小都能感受師生滿滿的熱情，他感謝歷任校長、老師及家長們的無私付出，他特別提及校友的傑出表現，包括知名樂團五月天怪獸及在全運會創下四Ｘ四百混合接力全國紀錄的柳辰諭，都是五常國小的驕傲，期許學生們能以學長姐為榜樣。

隨後，蔣萬安前往內湖國小，與師生們一同慶祝一百二十週年校慶。他細數內湖國小自日據時期「錫口公學校內湖分校」以來悠久的歷史，並讚揚學校在朱怡珊校長及歷任師長共同努力下，培育出作家朱天文、朱天心、朱天衣三姊妹、知名歌手蔡琴以及文心建設董總座葉明進、葉曉甄等各界精英。

蔣萬安更讚揚內湖國小在國際交流上的成就，與舊金山、新加坡、日本多所學校締結姊妹校，拓展學生國際視野；同時也肯定學校榮獲深耕閱讀大型學校特優評鑑。他並提到，北市近年來一直致力於老舊校舍改建，去年內湖國小啟用的「孝悌樓」是全台北市第一個鑽石級綠建築，也是北市持續推動校舍改建具體的成果。

蔣萬安重申，教育是市府施政的重點項目。此外，市府也將每年撥列至少四十億元用於老舊校舍改建，並自今年九月起擴大辦理鮮奶政策。