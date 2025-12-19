「蔣萬安又開批了」 鈕則勳盤點抗綠系列發言：在野第一勇

台北市長蔣萬安。（資料照／陳俊吉攝）

行政院長卓榮泰不副署《財劃法》，引發朝野空前對立。賴清德總統稱在野黨在立法院推動的修法，將台灣推向將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」；卓則稱在野黨的作為人民已經忍無可忍。對此，台北市長蔣萬安則批，在野獨裁這四個字反而古今中外沒人聽過。文化大學廣告學系專任教授鈕則勳分析，在藍軍大咖都相對佛系低調、按兵不動之際，蔣萬安又勇敢開批了，堪稱「在野第一勇」。

鈕則勳昨（18日）在臉書指出，蔣萬安現在對於批綠軍、打賴政府，已是信手捻來、出口成章，滿滿的抗綠能量！就像他在大罷免時般的，也就是有蔣帥的衝鋒陷陣、作為「破風手」，藍營大咖台中市長盧秀燕與立法院長韓國瑜也才強化火力，形成「黃金三角」，打下了反罷免勝利的基礎。

另外針對日前政府封小紅書一年，蔣萬安除批綠營「反中反到自己變成共產黨」外，面對綠議員喊話要向上海反映小紅書詐騙問題，遭嗆這都不敢要求，會被當龜孫子時，他除了反批「矛盾加雙標」外，更說「這三個字」留給議員自己用；因此鈕則勳認為，這樣的抗綠火力滿滿與反擊力道優化，早已堪稱是「在野第一勇」，抗綠最具有Guts，比其他藍軍大咖的佛系低調強太多。

最後，鈕則勳認為，更何況持續舉辦「雙城論壇」，蔣市府在綠營建構「不利、甚至不願兩岸關係互動」的社會氛圍下，仍能對抗綠營的反中操作，與反擊綠軍議員的批評與攻擊，不僅難能可貴，更讓藍軍有機會能重拾處理兩岸關係能力的手感，如果國民黨主席鄭麗文的黨中央在此議題上適時火力支援，藍營爭取兩岸議題主導權或更有機會。

