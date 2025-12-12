蔣萬安反對傷害助理權益 林延鳳：市長應向傅崐萁、陳玉珍表達立場 3

CNEWS匯流新聞網記者潘永鴻／台北報導

國民黨立委陳玉珍提案助理費除罪化惹議，立院國會助理工會今與陳協商，部分助理盼撤案未果離席抗議，最後工會理事長李永誠、監事召集人王忠智與陳玉珍達成共識，宣布3項結論。台北市議員林延鳳今（12）日在市議會質詢時指出，修法內容恐嚴重侵害助理勞動權益，並在追問下，促使台北市長蔣萬安正式表態反對損及助理權益的修法方向。

此次爭議起因於立委陳玉珍提案修正《立法院組織法》，內容包括取消立委聘用助理人數上下限規定，刪除「公費助理」中的「公費」字樣，未來助理費將先撥入立委個人帳戶，再由立委自行運用，且不須檢附核銷單據。該提案引發國會助理憂慮，已有近300名助理連署要求撤案，擔心修法一旦通過，將使助理薪資與勞動保障失去制度防線。

林延鳳在質詢時指出，蔣萬安過去擔任立委期間，被外界稱為「勞權戰神」，也多次宣示台北市要打造保障勞動權益的友善職場環境，質疑如今面對國民黨立委提出將助理費匯入立委帳戶的修法方向，是否認同此作法。

對此，蔣萬安回應表示，自己是透過新聞得知相關提案，尚未細讀條文，但明確認為修法不應傷害到助理的權益。

林延鳳隨即指出，蔣萬安目前是國民黨內備受期待的政治人物，理應清楚表態並積極溝通，呼籲蔣萬安不必透過任何形式延宕，「現在科技這麼進步，不需要飛鴿傳書，隨時可以打電話給立委傅崐萁、陳玉珍，清楚表達反對立場。」

蔣萬安隨後強調，自己「公開講，態度與立場非常明確」，相關法規的修訂不應傷害助理權益，並表示將找適當時機向國民黨立院黨團的同志反映意見。

林延鳳進一步指出，近期已傳出有在野黨立委對反對修法的助理飆罵，甚至出現針對連署助理「查水錶」、逼迫辭職或威脅解雇的情形。她提醒，立法院助理的實際工作地點位於台北市，市府有責任密切關注是否涉及違反《勞動基準法》的狀況，避免助理勞動權益在政治運作下遭到踐踏。

