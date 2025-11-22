蔣萬安受訪回應近日輝達議題 (圖)

其他人也在看
CBMC台灣年會城市論壇 蔣萬安出席（3） (圖)
2025年CBMC台灣年會城市論壇22日上午於台北南港萬怡酒店舉行，台北市長蔣萬安（圖）受邀出席並談論與輝達接洽過程。中央社 ・ 5 小時前
今晚揭獎！金馬62典禮3大亮點 陳淑芳「母女同台」范冰冰有望現身
第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日在北流登場，今年金馬現場巨星雲集，當天除了有李安、張震、翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等人出席外，國際影星則邀來日本金像獎影帝西島秀俊，而時隔9年再以《地母》入圍金馬獎最佳女主角的范冰冰，傳出有望現身典禮，導演張吉安昨神秘表示：「會給大家驚喜！」一起來看看本屆金馬典禮亮點。自由時報 ・ 8 小時前
印度戰機在杜拜航展墜機 飛行員未能逃生身亡
（中央社杜拜22日綜合外電報導）有一架印度製戰機「光輝」（Tejas）在杜拜航展飛行展示中墜毀，飛行員未能逃生當場死亡，讓數百名目擊者震驚不已，這起墜機是自1986年杜拜航展舉行以來首起事故。中央社 ・ 5 小時前
全支付爆39件釣魚詐騙盜刷！金管會：民眾自行輸入卡號恐「難求償」
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導全全支付近期接連傳出疑似盜刷事件，引發許多用戶憂心。金管會指出，經初步了解，本次事件分為兩類：第一類是全支付遭不法人...FTNN新聞網 ・ 1 天前
不甩政院版本！藍白再強渡關山財劃法 吳思瑤怒了：名列惡法之首
即時中心／黃于庭報導新版《財劃法》爭議燒不停，先前分配公式出大包，導致中央超過300億發不出去；國民黨、民眾黨日前再聯手通過該法修正，明定地方一般性補助款「不得少於前1年度核列金額」；豈料，藍白昨（21）日三又強渡關山「離島條款」，不甩行政院版本修正草案。對此，民進黨立委吳思瑤痛斥，《財劃法》絕對可以名列立院惡法之首。民視 ・ 5 小時前
委內瑞拉周圍軍事活動增 美FAA籲民航機提高警覺
（中央社華盛頓21日綜合外電報導）美國聯邦航空總署（FAA）今天向在委內瑞拉領空飛行的民用飛機發出警告，指出由於美國在此區大規模集結兵力，當地存在「軍事活動升高」的危險性。中央社 ・ 5 小時前
台北就算沒母雞也沒在怕！黃國昌有信心：議員4+2全壘打絕對可達成
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導2026年地方選戰逐步逼近，目前民眾黨在台北市長選戰中，仍未見明確可能人選。民眾黨主席黃國昌今（22）日前往台北北投，參...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
大苑子道歉了！最新聲明曝光 董事長親自向農友道歉
大苑子道歉了！最新聲明曝光 董事長親自向農友道歉EBC東森新聞 ・ 19 小時前
杜拜航展驚悚畫面曝光！印度光輝戰機空中失控 失控墜地爆炸瞬間成火海
從目擊者與影片畫面可見，墜毀瞬間機體迅速解體燃燒，現場冒出大股黑煙，引發觀眾一陣恐慌。另據NDTV報導，事發時間約為當地下午2點10分，該戰機原正執行一段低空飛行動作，疑似因負G操作未能順利拉起而以高速墜地。杜拜政府表示，第一時間已派遣消防與急救隊伍進駐現場控制...CTWANT ・ 17 小時前
影／杜拜航展墜機事故！印度國產戰機墜毀「飛官殉職」 疑早有漏油問題？當局駁斥：假訊息！
[FTNN新聞網]影音中心／孫睿瑜杜拜航空展週五（21日）下午發生墜機意外。一架參與特技表演的印度空軍「光輝」（Tejas）戰機，於台灣時間晚間6點10分左右失事...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
MLB／尼克中鋒唐斯抽到山本由伸1/1新人親簽卡 226萬台幣賣出
NBA尼克球星唐斯（Karl-Anthony Towns）日前在自己的YouTube頻道開卡，竟然抽到僅1張的山本由伸「LogoMan」新秀簽名球員卡，身為洋基迷，唐斯把卡片送鑑定後上網拍賣，經過54次競標，最終賣出72000美金，相當於226萬台幣。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
西島秀俊、7影后為金馬62頒獎 4大亮點一次看
（中央社記者王心妤台北22日電）第62屆金馬獎今晚在北流頒獎，頒獎人包含日本影帝西島秀俊、台灣影帝張震，而7影后翁倩玉、楊貴媚、桂綸鎂等也將現身，歌后戴佩妮、告五人將現場演出，4大亮點一次看。中央社 ・ 5 小時前
高雄山坡棄置數百噸垃圾 岡山區里長父子遭聲押
（中央社記者張已亷高雄21日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報，經橋檢偵辦，日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，近日分別再聲押岡山區碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人。中央社 ・ 21 小時前
壢警雷厲掃黑 查獲泰籍男酒駕、台男持喪屍煙彈
桃園市中壢警分局昨(21)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事警察大隊、保安警察大隊霹靂小組、交通警察大隊及外事科等桃警團隊，共動員99名警力，在中山路270巷、永興街等轄內治安熱點部署4處臨檢點，並前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等23處特種營業場所執行臨檢，同步針對外籍人口加強盤查，全桃園電子報 ・ 5 小時前
指控高市「武力威嚇中國」 中國致函聯合國告狀
日本首相高市早苗日前發表的「台灣有事」言論引發中國怒火並祭出一連串反制措施。中國週五（11/21）致函聯合國，要求聯合國將此信函列入正式文件，向全體會員國闡明中方立場太報 ・ 5 小時前
高雄山坡棄置百噸垃圾 岡山區里長父子和司機遭裁押
（中央社記者洪學廣高雄22日電）高雄月世界與田寮高41線等處遭棄置數百噸垃圾，市府派員清除並通報。橋檢日前聲押蘇姓現場監控人員獲准，昨天再聲押岡山碧紅里長李有財父子及施姓司機等3人獲准。中央社 ・ 5 小時前
垃圾堆裡撿肉再炸！菲律賓窮人靠「二手炸雞」活命 網紅實地拍攝成雙面刃
根據新加坡的《8視界》報導，擁有658萬粉絲的抖音網紅「暴走兄弟」前往拍攝當地「二手炸雞女王」的日常。影片中可見女攤主熟練處理與翻炸食材，月收入甚至可達約1840新幣（約新台幣4.3萬元）。雖然該名網紅最終鼓起勇氣試吃，但也坦言「味道還行，但心理難以跨越」。另一位自...CTWANT ・ 16 小時前
馬查多擬赴挪威領諾貝爾獎 委國檢方：視為通緝犯
（中央社卡拉卡斯20日綜合外電報導）委內瑞拉檢察總長沙柏今天接受法新社訪問時表示，如果諾貝爾獎得主、反對派領袖馬查多（Maria Corina Machado）前往挪威受頒和平獎時，她將被視為「通緝犯」。中央社 ・ 1 天前
長平觀察：上海人為什麼關心起政治來了？
境外蛆和國產蛆哪一種更臭？上海校園餐飲承包商民營企業綠捷公司被查出腐敗大案，暫時由國有企業光明集團接管。時事評論作家長平指出，「國進民退」潛藏著更大的食品安全風險。德國之聲 ・ 15 小時前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 19 小時前