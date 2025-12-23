蔣萬安只願稱「1219案嫌犯」 效法紐西蘭前總理拒給成名機會

蔣萬安下令市府不准提到嫌犯姓名。

台北市隨機殺人案造成4死11傷慘劇，台北市長蔣萬安今（23日）主持市政會議時作出多項裁示，並特別強調，未來市府官員在公開場合不得提到嫌犯張文的姓名。蔣萬安表示，此舉是師法紐西蘭前總理阿爾登在處理清真寺槍擊案時的做法，目的是拒絕讓犯罪者因恐攻行徑獲得任何名聲，並呼籲媒體與社會將焦點轉向如何恢復正常生活，不讓嫌犯製造恐慌的目的得逞。

蔣萬安在會中提及，2019年紐西蘭基督城發生重大槍擊案後，時任總理阿爾登拒絕在公開場合提及槍手姓名，因為她不願意讓極端份子透過恐怖罪行換取知名度。蔣萬安對此深表認同，認為1219案嫌犯動機之一必然是造成集體恐慌，若大眾過度關注其身分，反而是讓其得逞。他重申，市府一定會努力維持台北的居住安全，保護市民不被恐懼侵蝕。

針對案發後外界對警方反應速度或民眾警覺性的質疑，蔣萬安也表示，第一線員警是在極高壓力與資訊有限的瞬間做出專業判斷，對那些事後以「上帝視角」進行批評的聲音，他「不予置評」。蔣萬安除了向全體員警致敬，也特別叮囑警察局長務必關心參與同仁的身心狀態，即時提供心理諮詢，確保守護市民的英雄能獲得妥善照顧。

為了挽回市民信心，蔣萬安預計在26日於捷運市府站與市府轉運站，比照「跨年維安規模」舉行高強度跨局處演練。針對即將到來的跨年晚會，市府將增設車阻、特勤保安，並進行地毯式場檢；此外，北市府正積極研擬針對重大維安事件的「防災細胞簡訊」發送規範，待中央核可後，未來若發生類似隨機攻擊事件，將能第一時間警示周邊民眾，將傷害降至最低。

