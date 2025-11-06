蔣萬安可以幫民眾黨站台！戴錫欽：要合作就要誠心相對

身兼國民黨北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽6日表示，如果民眾黨北市議員及議員參選人們都願意表態支持蔣萬安，蔣也沒有理由不幫他們站台，「藍白合既然要和，就一定要誠心相對。」（《Pop撞新聞》提供／丁上程台北傳真）

在國民黨主席鄭麗文上任後，原代理北市黨部主委的台北市議會議長戴錫欽也續任，現階段也得肩負操盤2026地方首長及議員選戰的重任。戴錫欽6日接受廣播媒體專訪時，也被問到2026選戰北市「藍白合」的可能性，他直言，如果民眾黨北市議員及議員參選人們都願意表態支持蔣萬安，蔣也沒有理由不幫他們站台，「藍白合既然要和，就一定要誠心相對。」

台北市長蔣萬安2026年即將面對連任之戰，也是國民黨議員及議員參選人的「母雞」。戴錫欽6日接受廣播媒體專訪時，被問到蔣萬安是否也可當民眾黨的「母雞」，替「小雞」們站台？他則直言蔣萬安當然可以幫民眾黨議員站台，藍白既然要合，就一定要誠心相對。

廣告 廣告

不過被問到是否會受到同黨議員及參選人的質疑？戴錫欽則強調，這就是主委要去做的協調工作，但民眾黨在台北市的選戰中可能沒有母雞，如果他們願意表態支持蔣萬安，蔣就沒有理由不幫民眾黨的站台，「說服其他黨內議員是我的工作，要合作一定要誠心相對。」

【看原文連結】