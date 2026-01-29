蔣萬安台北市長選舉民調支持度 大幅先王世堅、鄭麗君3成以上

《TVBS民調中心》今天（29日）公布最新2026 台北市長可能人選民調，其中針對現任台北市長蔣萬安施政滿意度，有63%感到滿意，是歷次高點。另外，根據民調，無論民進黨推派立委王世堅或行政院副院長鄭麗君參選，與國民黨的現任市長蔣萬安對決，蔣萬安的支持度皆大幅領先3成以上。

2026年台北市長選舉，民進黨人選還未底定，外界關注將推派誰與現任市長蔣萬安（左）對決。除了持續被點名的立法委員王世堅（中），日前代表台灣與美方談判關稅的行政院副院長鄭麗君（右），也被視為熱門人選。（圖取自中央社資料照）

2026年台北市長選舉，民進黨人選還未底定，外界關注將推派誰與現任市長蔣萬安對決。除了持續被點名的立法委員王世堅，日前台美關稅談判結果降至15%，代表台灣與美方談判的行政院副院長鄭麗君，也被視為熱門人選。

廣告 廣告

根據民調顯示，如果民進黨推派鄭麗君與蔣萬安角逐台北市長，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%；若民進黨推派王世堅參選台北市長，蔣萬安支持度60%、王世堅支持度27%。其中值得注意的是，20至29歲年輕族群有54%表示支持蔣萬安，較去年12月調查大幅增加23個百分點，支持王世堅的比例則下降一成至38%，對蔣萬安支持度轉為高於王世堅。

根據民調進一步分析台北各地區民眾對蔣萬安支持度，皆高於王世堅。中正、萬華與士林北投民眾對蔣萬安支持度皆為51%，對王世堅支持度約三成五，其中，士林北投對蔣萬安支持度少7個百分點，對王世堅支持度增4個百分點，但兩人支持度仍差距一成五，中山大同與內湖南港對蔣萬安支持度在六成上下，對王世堅支持度約兩成五，松山信義及大安文山，支持蔣萬安的比例則皆超過六成五，支持王世堅的比例則低於兩成五。

另外，根據民調也發現在鄭麗君代表台美關稅談判降至15%後，台北市民對市長蔣萬安的施政表現，仍有63%台北市民表示滿意，其中27%非常滿意，36%還算滿意。相較蔣萬安就任一年49%滿意度，以及就任兩年拿到54%，與近三年時的59%，本次升了4個百分點，是歷次調查高點；不滿意的比例略增3個百分點至22%，13%不太滿意，9%很不滿意，15%沒有表示意見。

民調結果顯示，如果民進黨推派鄭麗君與蔣萬安對決，蔣萬安支持度維持62%，鄭麗君的支持度為25%，略增1個百分點，雙方差距37個百分點，變化不大。顯示台美關稅談判成果，目前對拉抬鄭麗君參選台北市長的聲勢沒有明顯影響。

本次調查是TVBS民意調查中心於115年1月23日至1月28日晚間6時30分至晚間10時進行調 查，共接觸1124位20歲以上台北市民，其中拒訪為115位，拒訪率為10.2%，最後成功訪問有 效樣本1009位，在95%的信心水準下，抽樣誤差為±3.1個百分點以內。抽樣方法採用電話號碼後4碼隨機抽樣，人員電話訪問，所有資料並依母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進行統計加權處理。調查經費來源為TVBS。