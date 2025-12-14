蔣萬安台語很溜、唱「傷心酒店」片段瘋傳：當然是太太教的

台北市長蔣萬安今出席第十一屆公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。（黃世麒攝）

台北市長蔣萬安時常展露歌唱實力，日前在綜藝節目與主持人苗可麗合唱「傷心酒店」，片段遭到瘋傳，引起熱議，網友紛紛大讚他台語很溜、很親民。蔣萬安14日則笑著說，自己講的是「宜蘭腔」，媒體問是不是宜蘭人太太教的，他笑回「當然是，不然還有誰」。

綜藝節目超級夜總會日前到萬華青山宮錄製節目，蔣萬安全程說台語，與民眾搏感情、炒熱氣氛，他也透露因為太太是宜蘭人，所以他現在講台語都有宜蘭腔，更與苗可麗合唱「傷心酒店」。

台北市長蔣萬安今出席第十一屆公益性趣味科學實驗演示會開幕活動。（黃世麒攝）

節目一播出，在網路上引起熱議，網友都大讚「講了一口流利的台語令人驚喜」、「哇噻！台語很溜ㄟ⋯⋯水喔！」、「蔣萬安上三立超級夜總會講閔南語讓人感覺很親民，也讓人感覺幽默有趣，至少他有心，歌聲真好聽」。

蔣萬安今出席第十一屆公益性趣味科學實驗演示會開幕活動時，被問及台語是不是「宜蘭腔」，他表示「你們怎麼知道我講宜蘭腔」，被問到是不是太太教的，他則笑回「當然是，不然還有誰」。

