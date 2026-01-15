蔣萬安合體熊讚推春聯「今馬熊讚」、限定著色斗方 領取時間、地點曝

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

台北市長蔣萬安今(15)日宣布2026年北市府的馬年春聯出爐，結合馬年與熊讚取台語諧音「今馬熊讚」，透露春聯字體是他親筆書寫，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻，並公布領取時間及地點。另外，還有去年市府首推的熱門「著色斗方」，今年也推出馬年限定款。

蔣萬安發文表示，今年的馬年春聯找來北市最可愛的吉祥物「熊讚Bravo」，結合馬年與熊讚，取台語諧音「今嘛上讚」，就是今馬熊讚。而今年的春聯字體，同樣是他親筆書寫，「用我手寫的祝福，希望市民朋友新的一年，每個當下都是最美好的時刻！」

若想領取春聯，自21日起上班時間在台北市政府大樓1樓北區市民服務組、12區公所及各里辦公處都能領取，數量有限，發完為止；以及去年台北市首度推出「著色斗方」，受到大小朋友的喜愛，今年也推出馬年限定的可愛斗方，歡迎爸爸媽媽和孩子一起著色，一筆一畫完成新年祝福，領取地點則在台北市政府一樓的熊讚商店，打卡即可兌換，數量有限，換完為止。

除此之外，熊讚商店還有束口袋、書籤、徽章等周邊商品，最後提醒大家，著色斗方今年也提供開源列印，使用7-11 ibon輸入序號或掃描QR Code下載列印，想印幾張就印幾張。

