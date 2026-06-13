蔣萬安吵廢監察院 粉專列6點戳破真相：搶回主角位的爛招

政治中心／林昀萱報導

總統賴清德公布新任29位監委名單後，掀起藍綠攻防。台北市長蔣萬安12日表態，主張要廢除監察院，呼籲藍白立院黨團全數否決人事案，言論引發爭議。對此，臉書政治粉絲專頁「聲量看政治」列出6點直言，這是蔣萬安市政大失血後的聲量逃生門，痛斥是「在搶回主角位置的爛招」。

「聲量看政治」分析6點蔣萬安突喊出廢除監察院的關鍵原因。第一，表面上看似在談憲政改革，但回頭看自沈伯洋正式宣布近一個月的台北市政輿情來看，其實就是市政議題持續屈居下風的一場戰場轉移。從上個月以來，台北市接連被揭露鼠患與漢他病毒的危機，到密室逃脫勞安命案蔣市府的冷血回應，再到如今大龍市場的檢討報告生不出來、無菸城市稽查人力累死所有局處基層，再到殷瑋在議會搶答，蔣萬安面對的問題都指向同一件事，你蔣萬安到底有沒有市政能力？因此，趕快喊出廢監院，對蔣萬安而言是突然很需要的事。當台北市的市政戰場開始讓蔣萬安失血，他需要一個更大、更高、更容易讓藍白支持者歸隊的題目，讓媒體不再只問台北市政，改問監察院、修憲與藍白是否封殺監委，讓他能改變議題設定，逃出劣勢狀態。

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第二，真正的政策改革，必須回答怎麼做的問題。要廢監察院，就要修憲；要修憲，就要提出版本、程序、門檻與時程，並且說服國民黨自己先一致支持，然後投票要贏過門檻。不過，蔣萬安這次的操作，是直接要求藍白否決監委提名。明白地要讓廢監院的議題從憲政改革，變成政治杯葛。「聲量看政治」指出，這也是因為，台北市的市政議題逼他回答細節，大龍市場報告為什麼交不出來？無菸城市為什麼要基層到處補人？殷瑋為什麼可以在議會搶答？但他都答不出來！然而，監察院的議題可以讓他有機會墊高自己，讓支持者覺得他有憲政高度、敢打民進黨，讓藍營支持者仰望他，覺得他真的就是藍營未來共主。換句話說，蔣萬安昨天喊廢監察院，不是也沒有要解決問題，他要換一個問題，以召喚同溫層取暖、換取在泛藍白紅同溫層內的正面聲量與正面形象。

第三，「聲量看政治」點出，沈伯洋近期對蔣萬安最有效的攻擊，持續地把蔣萬安拉回「台北市長」的位置。但市政的檢視正是蔣萬安最不舒服之處。因為他的政治人設，長期是靠安全感、家世光環、媒體包裝與不犯錯撐起來的。一旦選戰進入市政細節，他就必須證明自己真的懂台北，不是只會讀稿與講漂亮話。所以，當沈伯洋不斷把他拉回台北市的市政議題時，蔣萬安就得選擇往「準總統候選人」的位置逃。廢監院就是一個總統規格的題目，不是市長規格的題目。

第四，在殷瑋風暴後，他必須搶回主角位置。殷瑋在議會搶答、插話，讓蔣萬安面臨一個很尷尬的人設問題，到底誰才是市長？一個市長如果需要幕僚一直跳出來幫忙答辯，呈現出來的不是團隊很強，根本就是蔣萬安市長的位置被奪舍了！更麻煩的是，殷瑋被藍營塑造成新戰神，被綠營打成喧賓奪主，最後反而讓蔣萬安變成殷瑋的背景。這當然對蔣萬安傷害很大，因為他最重要的政治資產，本來就是「蔣萬安本人」這個品牌。因此，喊廢監院這一招，也是蔣萬安在搶回主角位置的爛招。當輿論都在討論殷瑋答，討論市長被幕僚當寶貝看待時，蔣萬安必須丟出一個足夠大的政治題目，把鏡頭拉回自己身上。廢監察院剛好符合這個需求，因為這個議題夠大、夠藍白、夠對立，也夠容易讓國民黨立委跟進表態。

第五，藍白需要情緒出口，蔣萬安剛好順勢卡位。監察院這個題目，對藍白支持者來說，本來就很容易被動員。只要把監察院包裝成民進黨酬庸、監委肥貓、政治打手，支持者就會自動進入憤怒模式。蔣萬安選在這個時間點出手，就是按下幫藍白找情緒出口的按鈕。這個議題設定的操作，對他有兩個好處。第一，可以讓藍營暫時忘記台北市政的失分，改罵中央。第二，可以讓他從被動防守變成主動開砲，重新取得議題設定主導權。但這種操作的代價，他當然可以讓藍白群眾很爽，卻不一定能說服其他台北市民。因為台北市民此刻真正要的是生活秩序、公共安全、基層人力與市府治理能力。

「聲量看政治」直言，蔣萬安這次的廢監院的操作，短期或許有效。但成功轉移聲量不等於成功解除危機。因為這一招同時也暴露他的逃避路線，當市政被追問時，他就改談中央來逃避問題；當台北市的市政又出問題時，他就談憲政；當沈伯洋問市政，他就賴給清德，這當然會讓「無心市政」四個字更加黏住他。「蔣萬安最大的風險，喊廢監院被綠營罵完全不是問題，但如果台北市民開始覺得這個市長的心，已經不完全在台北了，他們怎麼想？廢監院這個蔣萬安市政大失血後的聲量逃生門，它讓蔣萬安暫時逃離台北市政考場，卻也讓更多人看見，他真正想去的地方，可能早就不是台北市政府，而是更高的位置。」

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