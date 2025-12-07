蔣萬安哪一句反對打擊犯罪？ 北市府反擊劉世芳：等看打詐成績

〔記者何玉華／台北報導〕行政院以中國社交軟體「小紅書」不配合政府反詐騙作為，下令封鎖1年，被台北市長蔣萬安批評「民進黨反中反到自己變成共產黨」，內政部長劉世芳今(7)日受訪反問，這樣說的人是在反對打擊犯罪嗎？台北市政府副發言人蔡畹鎣回應說，蔣萬安的說法哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？大家等著看小紅書遭禁後內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

劉世芳今天上午出席新北市樹林濟安宮五朝圓醮祝聖大典暨團拜儀式前受訪，對蔣萬安批評行政院打詐中心封鎖小紅書是「反中反到自己變成共產黨」表示，台灣是一個自由民主法治的社會，內政部警政署刑事局依據《詐欺犯罪危害防制條例》第42條，來龍去脈非常清楚；有人在濫用說已侵犯到或是牽制到言論自由，這樣說的人，「是不是要反對警政署打擊犯罪，尤其是打擊詐欺犯罪」。

廣告 廣告

她強調，小紅書沒有在台灣落地，不遵守台灣的自由法治與相關規範，難道小偷到你家時，還要跟小偷說「這是你的行動自由，你愛拿什麼東西就拿什麼東西」，那就代表台灣沒有法治，怎會是箝制言論自由。

蔡畹鎣重述蔣萬安的說法，「打擊詐騙一定要做，但標準要一致，也要用對方法，不要讓大家覺得現在的作法沒有章法、甚至別有目的。如果民進黨政府執意要這樣做，那我們就一個月後共同檢視成效。」反問全文哪一句、哪一字是反對打擊犯罪？大家等著看小紅書遭禁後、內政部能交出如何亮眼的打詐成績。

蔡畹鎣表示，劉世芳的發言是刻意扭曲事實。數位發展部公布的詐騙來源比例中，小紅書根本不在主要媒介之列，質疑中央的作法是「對症下藥」，還是政治操作？她反問說，民進黨創黨主張是捍衛言論自由，什麼時候開始一個號稱要追求百分之百言論自由的政黨，竟轉頭教訓大家不要濫用言論自由？「到底是內政部，還是中宣部？」

【看原文連結】

更多自由時報報導

蔣萬安批禁小紅書「變共產黨」 劉世芳：是反對警政署打擊犯罪？

錢麗離台前囂張嗆聲！梁文傑冷回「這句」網讚爆

小紅書不配合打詐被禁 蔣萬安批：民進黨反中反到變共產黨

獨家》雙標？批禁小紅書 王鴻薇去年挺打詐專法、重罰拒落地影片曝

