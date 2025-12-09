蔣萬安問臉書跟line打詐成效如何？劉世芳：有落地就可按台灣監管法處理

記者盧素梅／台北報導

內政部長劉世芳受訪。（圖／資料照）

內政部日前宣布封鎖小紅書一年，引發台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳為此隔空互嗆，蔣萬安今（9）日加碼反問劉世芳，硬拗說今天其他社群平台在台灣有據點，有設置分公司，可以要求改善追回金流，「但今天你的打詐成效如何？」對此，內政部長劉世芳表示，不針對個人來回應。她強調，只要有落地，有按照台灣的監管法律的話，政府就是能夠找到他們，然後來做進一步的處理。

內政部日前宣布對「小紅書」APP進行網際網路停止解析及限制接取措施，暫定期間1年，蔣萬安日前在市政會議前被媒體堵訪，針對劉世芳稱「台灣沒有共產黨」，更質疑蔣萬安反對打擊詐騙，蔣萬安今天再度重批，民進黨就是假借打詐名義，實際上操縱意識型態，沒有人會反對打詐，「打擊詐騙如果真的有決心好好做，我們都全力支持」。

對此，劉世芳出席114年《台灣全民安全指引》宣講會受訪回應時先是指出，不針對個人來回應。她接著說，若通通回應的的話，第一個，內政部在處理有關小紅書的部分，就是依照的犯罪詐欺違害條例裡面的12條，所以現在小紅書已經禁一年，管是在解析或者是在限流方面都有做處理。

劉世芳指出，有的人就會質疑說，那其他方法LINE也好，臉書也好，有沒有處理，這兩天打詐指揮中心，就會邀請這四個主要的法律代理人，到辦公室來檢討一下；最近外界也在反映有關詐騙的案件也好，內政部怎樣做處理，所以事實上還是一樣，就是它有落地，有按照台灣的監管法律的話，政府就是能夠找到他們，然後來做進一步的處理，這可以回應社會大眾對於打詐上面的一個批評跟指教。

媒體詢問，民進黨立委沈伯洋說現在的理由是因為現行的法律， 沒有可以直接限制接取網站，所以這想法會被限制是因為詐騙， 好像只能找一個？劉世芳表示，剛好相反，第一個站在內政部的立場，就是犯罪，就是詐欺，就是詐防條例的主管機關，所以身為主管機關，按照主管機關的監理的一個法令上面的基礎來做監管，他們會覺得小紅書這個會影響到一些其他的微型電商，或者是年輕族群的支持。

劉世芳強調，她一再重申，如果它是一個不合法，而且沒有落地，然後沒有確定它的部分的話，其實他潛在的風險剛好更高，而且它有沒有其他的替代方案，「我相信大家都知道是有的」。

