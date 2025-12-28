蔣萬安啟程！獨派嗆聲 游智彬亂入送和平鴿

▲蔣萬安啟程雙城論壇！獨派到場嗆聲 游智彬亂入「送和平鴿」（圖／游智彬臉書）

[NOWnews今日新聞] 台北市長蔣萬安啟程參加「雙城論壇」，預計晚間快閃返國。然而在出發前夕，獨派團體「台灣國」聚集機場準備送行，理事長陳峻涵受訪到一半時，新黨副秘書長游智彬，突然持白鴿玩偶強行亂入，現場一度陷入混亂。



媒體聯訪期間，游智彬帶著白鴿玩偶突然闖入，口中高喊「送你一隻和平鴿」、「蔣萬安保兩岸平安」等口號。正在受訪的陳峻涵相當傻眼，當場吐槽「我又不是市長，你這樣亂我」。維安人員隨即上前排除狀況，游智彬堅持不走，持續宣揚「雙城好、兩岸好」的政治主張。

廣告 廣告



陳峻涵與身邊的獨派人士也開嗆回擊，要求對方「不要亂、台灣人要有水準」。最終游智彬遭維安人員架離，陳峻涵笑著要對方「去一邊」，還不忘調侃游智彬「今天穿得很帥」。陳峻涵隨後諷刺表示，理解「這位帥哥想要選舉」才來表演，並直言若有人如此心向中國，現在過去並沒人會阻擋。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

蔣萬安出席上海雙城論壇！龔正親切喊「老朋友」 致贈禮品曝光

參與雙城論壇遭台灣國嗆「遞投名狀」 蔣萬安：不同意這說法

蔣萬安坐鎮跨年維安部署！林奕華先行率團赴上海雙城論壇