蔣萬安喊封殺29監委 民眾黨：籲朝野盡速啟動修憲程序

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

民眾黨團樂見蔣萬安公開呼籲對此次監察委員提名人投下不同意票，也進一步呼籲朝野各黨團盡速啟動修憲程序。（資料照片／王侑聖攝）



台北市長蔣萬安今天（12日）拋出「廢除監察院」主張，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團可考慮全數否決29名監察委員被提名人。對此，民眾黨立法院黨團火速表態支持，強調廢除功能不彰、淪為政治酬庸工具的監察院，一直是民眾黨的核心主張，除了樂見蔣萬安公開喊話，也呼籲朝野儘速啟動修憲，更點名曾將廢監院列為政見的民進黨，不要再放任制度失靈、欺騙選民。

民眾黨團指出，監察院作為憲政體制中重要制衡機關，本應肩負糾舉、彈劾與調查之責，近年來卻明顯選擇性辦案、偏差辦案，對重大公共工程爭議、疫苗或雞蛋採購疑雲、能源政策錯誤等重大國政問題，毫無作為，卻對在野羅織罪名追殺。

廣告 廣告

民眾黨團舉例，監察院不查前新竹市長林智堅時期的新竹棒球場涉及貪瀆、違法棄置廢棄物等重大缺失，卻有空幫抄襲論文的林智堅調查平反，是非標準與資源嚴重錯置。又如監察委員己身不正，濫用公務車情事嚴重，遭揭發後一年才就監察院公務車使用原則訂出辦法，怠惰腐敗程度，令人難以想像。

民眾黨團表示，監察院早已淪為人事酬庸工具，成為綠營「退休俱樂部」或「政治招安所」，此次29位監察委員被提名名單一出，創下監委爭議天花板，更讓人有感一年預算高達十數億元的監察院，養了29位監委，到底是拿來「監督權力」？還是「權力酬庸?」

民眾黨團主張，立法院應正視當前監察院制度的結構性失靈，盡速「啟動修憲程序，盡速廢除監察院」，將相關職權回歸司法與立法體系，重建真正有效的權力制衡機制。立法院各黨團更應「苦民所苦、還財於民」，廢除監察院後將每年動輒十數億元的龐大公帑，回歸用於民生、教育與社會安全等更迫切的公共需求，讓納稅人的錢真正用於人民，而非豢養執政黨的政治爪牙。（責任編輯：王晨芝）

更多上報報導

「連蔣萬安都嗆廢監察院了」 林濁水：民進黨還在死挺五權憲法

監委提名29人正式送立院 賴清德咨請行使同意權

總統府公布新屆監委名單 民眾黨團：廢除監察院立場不改變