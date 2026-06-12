蔣萬安喊廢監察院 國民黨籍監委被提名人廖婉汝嗆：若2028年當總統還會堅持？

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​總統府昨（11）日提名監察院第7屆正、副院長及監察委員，名單被國民黨前發言人賴苡任批評，「近親繁殖、裙帶關係、一片綠友友、一群老綠男」。但其中包含前國民黨立委廖婉汝，以及新北市長侯友宜幕僚謝政達，台北市長蔣萬安今（12）日表示，重點並非監委人選，而是監察院存廢問題。被提名人廖婉汝表示，朝野都想廢考監就趕快攜手去做，不要現在把同意權變成政治議題，吵過就忘記。​

蔣萬安在臉書表示，「爾俸爾祿，民脂民膏」。他認為應該廢除監察院，而廢監院是民進黨的長年主張，監察院長陳菊也說過，「希望我是最後一任監察院長」。既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。他並建議國民黨和民眾黨立法院黨團，可以考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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根據《中時新聞網》報導，廖婉汝受訪時表示，憲法規定五權分立才會有監察院、考試院存在。修憲是一項大工程，蔣萬安若認為我國改為三權可行，那對方身為未來可能的總統候選人，應該真正向國民黨內提出意見，尋求智庫、立院黨團協助，舉辦公聽會研究，而非各抒己見卻無行動。

廖婉汝感嘆，現在因為政黨對立，讓監察委員同意權變成政治題目。2028年若換成國民黨執政，是否會堅持廢除監察院？如果蔣萬安當總統要不要提出該主張？她認為，朝野若都覺得三權分立更好，就趕快攜手去做，她對此並不反對，但不要為了同意權吵一陣子後，時間一過就忘記了。



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