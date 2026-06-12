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即時中心／連國程報導

總統府昨（11）日公布監察委員被提名人名單，一共29位，台北市長蔣萬安今（12）日卻在臉書發文批評，監察院淪為政治鬥爭打手，建議藍白立委否定所有監委被提名人。對此，前民眾黨中央委員張益贍看不下去，呼籲蔣萬安3件事，包含退出國民黨、先要求藍白通過總預算及棄選市長；張益贍怒轟蔣萬安無心市政卻每天嘴國政，市長大位乾脆讓給研考會主委殷瑋參選。





張益贍今日在社群平台發文表示，監察院「五權憲法制度」就是蔣家從中國帶過來的，也寫在國民黨的黨綱，因此，他呼籲蔣萬安應「退出國民黨」。此外，張益贍痛批蔣萬安做為台北市長不關心民生，只在乎政治鬥爭，他呼籲蔣萬安先要求白藍國會「通過今年總預算」，以推動台北市政。

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最後，張益贍怒轟蔣萬安無心市政，放任讓「殷瑋答」，每天嘴國政，天天想選總統。既然如此，呼籲蔣萬安「棄選市長，直攻2028年總統」，市長就讓「殷瑋來選」就好了！





原文出處：快新聞／蔣萬安喊廢監察院！張益贍轟「無心市政」 呼籲退國民黨、棄選市長

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