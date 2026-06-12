蔣萬安喊廢監察院！律師看傻：先放棄國民黨「這套老法統」

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政治中心／黃依婷報導

總統賴清德公布新任29位監委名單後，台北市長蔣萬安今（12）日表態，主張要廢除監察院，呼籲藍白立院黨團全數否決人事案。對此，律師黃帝穎也反酸蔣萬安「廢監別打假球，應請國民黨提出廢監修憲，放棄五權憲法的國民黨老法統」，應加強法治教育。

黃帝穎發文，蔣萬安今主張廢除監察院，蔣萬安稱國民黨和民眾黨的立法院黨團可以考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作；黃帝穎也簡單解釋大法官釋字632號「在通過修憲廢監察院前，總統有提名監察委員、立院有行使同意權的憲法義務」。

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黃帝穎提到，大法官更在釋字第632號解釋文中強調「總統如消極不為提名，或立法院消極不行使同意權，致監察院無從行使職權、發揮功能，國家憲政制度之完整因而遭受破壞，自為憲法所不許」，也就是說，如果在還沒通過廢監修憲前，總統消極不提名或「立法院消極不行使同意權」都是違憲。

黃帝穎喊話蔣萬安「廢監別打假球」，應請國民黨提出廢監修憲，放棄五權憲法的國民黨老法統，蔣萬安若真要主張「廢監」，應先請國民黨團提出廢監修憲案，放棄國民黨內「五權憲法」老法統，蔣萬安故意混淆「廢監」與「總統提名義務」或「立院行使同意權」，只會淪為政治口水，毫無憲政意義，反凸顯蔣萬安民主法治素養的不足。

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