蔣萬安喊廢監察院 近2萬人網路投票驚人一面倒！

總統府11日公布29監委被提名人名單，台北市長蔣萬安12日公開主張應廢除監察院，並建議國民黨、民眾黨立法院黨團全數否決人事案，以凍結監察院運作後再推動修憲。網路媒體YouTube針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今（13）日上午9時許，結果顯示高達77%網友贊成廢除；僅20%不贊成。

台北市長蔣萬安公開表示他主張廢除監察院。（圖／資料照片）

NOWNEWS今日新聞YouTube頻道12日起針對「蔣萬安喊『廢除監察院』，請問你贊成嗎？」進行網路投票，截至今早9時，已有1.8萬人參與投票，結果顯示，77%網友贊成廢除；僅20%不贊成；3%沒意見。

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網友留言痛批：「監察院不就是台灣最大養老院嗎」、「監委田秋瑾要查為什麼蘿蔔糕沒蘿蔔！練肖話！」「廢除監察院是民進黨全面執政前的主張，但他們全面執政後發現監察院是一個很好的政治酬庸養老的地方？他們捨不得放棄？是這樣嗎？」也有網友具體建言：如果要留監察院、改為全民直選」、「1.廢掉監察院，同時應廢除不分區立委，人民監督與制衡機制。2.或院長民選，院長由總統提名這是問題之所在！」另有網友則各打五十大板嘲諷：「每個在野黨都說要廢除，自己變執政黨就不要，都不想被監督。」

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