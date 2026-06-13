蔣萬安喊廢監院否決29監委 吳思瑤：可落選回立院推修憲

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台北市長蔣萬安昨（12日）表態廢除監察院，建議藍白黨團可以考慮否決29位提名人選。（圖／林煒凱攝）

總統府前天公布第7屆監察委員提名名單，台北市長蔣萬安表態主張廢除監察院，建議藍白黨團可以考慮否決29位提名人選。對此，民進黨政策會執行長吳思瑤表示，蔣萬安這麼想管立院的事，就用選票讓蔣萬安落選台北市長，回來當立委推修憲就好了。

蔣萬安昨表示，監察院這幾年來看不到積極功能，在民眾關心的議題上，閃閃躲躲或是輕輕放下，主張廢除監察院，建議立法院國民黨團和民眾黨團，先否決全部人選凍結監察院的運作，再爭取朝野共識修憲廢除監察院。

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吳思瑤對此回應，蔣萬安這麼想管立院的事，就用選票讓蔣萬安落選台北市長，回來當立委推修憲就好了。她說，蔣萬安當立委的第9、10屆，國民黨沒人提出廢監院的修憲案，還全黨阻撓修憲委員會議程，「要廢監院，那時的他在幹嘛？」

吳思瑤指出，當市長不管市政，一再炒作政治議題來轉移市政不力的焦點。湊什麼熱鬧管到海邊去？對立委權限說三道四，鼓吹要全數封殺監委提名人。

吳思瑤表示，既然蔣萬安認為他可以指揮立委，那國民黨不審總預算、大砍軍購國防時，怎麼沒看他出來對國民黨團喊話半次？選擇性插花搶戲，角色錯亂，態度雙標，當市長不關心市政，人跑去南投，滿嘴講政治，台北市民看得下去？



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