蔣萬安喊廢監院是在留後路？周軒點名五大市政爭議：每一件都可能被調查

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台北市長蔣萬安近日公開呼籲國民黨立委推動廢除監察院，引發政壇熱議。有人認為這是國民黨對監委提名案的政治反擊，也有人解讀為蔣萬安開始跨出地方首長框架，提前布局更高層級政治舞台。

不過，政治工作者周軒有不同看法。

「大家都覺得蔣萬安到底在幹嘛？自己老祖宗留下來的五權憲法不要了嗎？是不是真的要選總統？其實真的沒有那麼複雜，大家不要想太多。」周軒在臉書發文表示，在他看來，蔣萬安此刻高喊廢除監察院，原因其實很簡單。

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「蔣萬安現在喊廢除監察院，只是在幫自己留後路而已。」

周軒指出，過去這段時間以來，台北市政府已經出現不少受到社會關注的爭議案件，而這些案件未來都可能面臨外界監督與調查。

他列舉，包括負壓吸菸室施工品質與經費來源爭議、備受質疑的遮陽傘採購案、捷運信義線東延段施工安全問題、大直培英社宅基地發現約7000噸事業廢棄物，以及大龍市場、西寧市場改建爭議等。

周軒認為，光是隨手列舉就有五項重大市政爭議，「還有沒想到、沒列出來的想必更多」。在他看來，這些案件未來都有可能成為檢視蔣萬安市府施政的重要指標。

也因此，他質疑蔣萬安此時突然高調拋出廢除監察院議題，背後恐怕並非單純討論憲政改革。

周軒表示，國民黨過去長期捍衛五權憲法，監察院更是中華民國憲政體制的重要組成部分。如今在監委人事案與朝野政治攻防升高之際，蔣萬安卻突然成為高喊廢除監察院的重要政治人物，時間點格外耐人尋味。

他進一步指出，台北市近來從遮陽傘案、市場改建爭議到工程安全問題，許多議題都持續受到外界關注，但蔣萬安卻選擇把焦點轉向廢除監察院、修憲等全國性政治議題。

在周軒看來，這並不是巧合。

他甚至將此與民眾黨過去推動刑事訴訟法修法的政治攻防相提並論，認為政治人物往往會在自身面臨壓力時，試圖透過制度改革議題重新設定戰場。

因此，相較於外界討論蔣萬安是否在布局總統大位，周軒認為另一個問題或許更值得關注：

當遮陽傘案、吸菸室爭議、市場改建與工程安全問題仍持續受到社會檢驗之際，蔣萬安為何偏偏選在這個時間點高喊廢除監察院？

而這場看似憲政改革的政治攻防，究竟是在談制度未來，還是在替自己預留政治後路，答案恐怕才是真正值得外界持續觀察的焦點。

（圖片來源：北市府官網、北市府市場處、三立新聞網、周軒臉書）

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