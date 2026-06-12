蔣萬安喊廢監院！傅崐萁說話了

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▲國民黨團總召傅崐萁針對監察院人事案，稱會嚴審。（圖／翻攝畫面）

[NOWNEWS今日新聞] 總統府昨公布監察院含正副院長在內的29名被提名人，其中包括前藍委廖婉汝、新北市長侯友宜核心幕僚、前副市長謝政達引發藍營譁然，台北市長蔣萬安開出第一槍，建議藍白黨團全部否決，然後爭取朝野共識修憲廢除監察院。對此，國民黨團總召傅崐萁說，對於總統賴清德提出的29位監察委員，立法院本於職責，一定會嚴加審查。

監察院人事案引議論

監察院人事提名引發國民黨議論，國民黨中央立場是「廢人不廢院」，但台北市長蔣萬安率先開炮，呼籲藍白全部否決，藍委羅智強也表態支持。國民黨團總召傅崐萁說，賴清德提名的29位監察委員，包括獨派的陳永興擔任院長，這正是賴清德宣布是務實台獨工作者後，把民進黨綱、台灣民主共和國直接沒收，宣布中華民國是台獨，借殼上市得不到獨派認同，所以藉由監察委員提名安撫獨派。

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傅崐萁說，蔣萬安講得非常清楚，一個只知道對付在野黨的監察院，對於國家貪污弊案連連，監察院從不調查民進黨相關的弊案，已經成為真正的東廠，所以對於賴清德提出的29名監察委員，立法院一定會本於職責，國民黨一定會嚴加審查、依法處理。

喊尊重各種意見

至於許多藍委表態不支持監委，但國民黨中央主張「廢人不廢院」，黨團立場會不會尷尬，傅崐萁表示，黨團一直重視黨團成員的意見，對於賴清德提出的名單，現在函文也還沒正式來，到底是放話還是正式名單，等函文到立法院之後，國民黨團內部會開黨團大會清楚溝通，也跟黨中央密切聯繫，一定會嚴格審查監察委員名單，把所有可能的情況、各種意見都會予以尊重。

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