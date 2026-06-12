蔣萬安喊廢監院 林濁水看完名單也搖頭 衷心勸綠營做一事

副總統蕭美琴（前排中）11日主持「監察院第7屆正、副院長及監察委員被提名人介紹記者會」，前排左為總統府祕書長潘孟安，前排右為監察院院長被提名人陳永興。（資料照／范揚光攝）

總統府11日公布監察院正副院長及監察委員提名名單，監察院長由獨派大老陳永興出任，副院長是現任監委王榮璋，但該份29人名單引發在野質疑，且由於綠營長期主張廢除監察院，卻「提好提滿」，台北市長蔣萬安則拋出要修憲廢監院。對此，前立委林濁水也說，連蔣萬安都嗆廢監察院了，民進黨還在死挺五權憲法，無論如何，衷心建議民進黨重新考量。

蔣萬安昨（12日）在臉書發文指出，看到總統府公布的29位監委名單後，認為現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，他指台灣民眾這幾年不只看不到監察院的積極功能，在一些民眾關心的議題上閃閃躲躲，或是輕輕放下，他問「監察院是不是已經成為政黨鬥爭的打手？是不是已經成為替政治人物洗白的工具？這是民眾心裡的質疑。」

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對此，林濁水也在臉書發文說，當然現在都提名了，未審先撒單未免唐突，只是儘管提名了，但是所提名單通過很不容易，何況強調「維護人權」，但名單中竟有人權立場令人大搖其頭的。

因此，林濁水呼籲民進黨，一旦被封殺，恐怕就此死了捍衡五權怪制之心吧，是為國家之福。而該篇貼文曝光後，有網友留言提到，「廢除監察院要修憲才能通過，民進黨提案修憲，藍白又不敢同意，市長在打假球嗎？」林對此則是回應，「大家打假球嗎？那樣民進黨有賺嗎？徒然坯了招牌名聲。」

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