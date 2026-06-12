蔣萬安喊廢監院 王鴻薇跟進怒轟：監察院不是民進黨後院

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台北市長蔣萬安今天（12日）表態支持修憲廢除監察院，並建議在野黨團對總統府公布的29位監委被提名人投下反對票，引發國民黨立委接連呼應。立委王鴻薇批評，民進黨過去長年主張廢監院，如今卻持續提名監委，形同拋棄昔日立場；立委羅智強則表示，監察院爭議根源已非個別人選，而是制度問題，因此將對所有監委被提名人投下反對票。

不滿總統府仍提名監委 控監院成執政黨後院

王鴻薇今天在臉書發文表示，自己支持蔣萬安「凍結監察院運作」的主張。她批評，民進黨長年高喊廢除監察院，如今卻繼續提名監委，立場相當難看。她也直言，監察院在民進黨執政下，早已背負政治酬庸、政治辦案與濫用公帑等爭議，甚至被外界質疑成為執政黨的後院。

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王鴻薇進一步點名，前監察院長陳菊任內請假天數長達約405天，凸顯監察院功能不彰，也讓外界看見民進黨酬庸政治爭議。她也提到前行政院發言人陳宗彥涉嫌接受性招待，即使調查認為違失情節重大，監察院仍未通過彈劾，事後陳宗彥卻遭台南地檢署起訴，更讓外界質疑監察院標準不一。

王鴻薇批評，去年行政院預算遭否決後，監察院急著聲請釋憲與暫時處分，之後卻爆出監委及秘書長不當使用公務車爭議，前秘書長李俊俋也請辭下台，情況諷刺。她並指出，這次監委提名名單充滿政治色彩，包含獨派、挺大罷免、廢死、反核等人選，也有多名具民進黨背景人士，痛批「監察院不是民進黨的後院」，這份名單正是政治酬庸的展現。

羅智強也呼應蔣萬安 稱監院是毒瘤

此外，今天羅智強受訪時也表示，蔣萬安提出「先凍結、再廢除」監察院的方向，具有憲政高度。他認為，台灣民主憲政目前有兩大毒瘤，第一是檢調選擇性辦案，追殺在野黨、護航執政黨；第二就是監察院。他批評，監察院近年多次被質疑淪為執政黨工具，包括部分監委被指護航民進黨政治人物、追究對執政黨不利的公務員，顯示監察院運作早已失衡。

羅智強進一步指出，監察院爭議的本質並非單一監委適不適任，而是制度設計已出現嚴重問題。他主張「廢院不廢權」、「廢東廠不廢監察權」，未來改革可走兩條路：一是將監察權併入立法院，由具有民意基礎的立法委員行使監督權；二是讓監察院切斷與行政權之間的依附關係，不再受總統提名權牽制。

羅智強認為，監察院在原始憲政設計中本是民意機關，但經過修憲後，逐漸變成行政權附庸。若要避免監察權繼續被執政黨用來護航自己、打擊異己，就必須重新檢討監察院定位。他強調，改革第一步就是先凍結人事，因此他會對所有監委被提名人投下反對票，並呼籲民進黨不要再丟掉過去廢除監察院的主張，一起推動監察院憲政改革。（責任編輯：呂品逸）

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