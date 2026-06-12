蔣萬安喊廢除監察院 沈伯洋批藍營雙標

▲沈伯洋（圖中）表示，他們問了許多市政問題，蔣萬安基本上不會出來回。（圖／記者邱曾其攝，2026.06.12）

[NOWNEWS今日新聞] 總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今（12）日表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」。對此，民進黨台北市長參選人沈伯洋回應，他們問了許多市政問題，蔣萬安基本上不會出來回，「他會出來回，好像都是一些在選總統的議題，我覺得這其實有點奇怪」。

民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出 DPP（民主進步黨） 線上應援行動，並於今上午召開記者會，發布捐款回饋品「台灣狼城市聯名版限量球衣」，包含沈伯洋、民進黨團總召蔡其昌、吳沛憶、黃捷出席。

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▲民進黨台北市黨部主委吳沛憶與高雄市黨部主委黃捷發起「北高連線」，推出 DPP（民主進步黨） 線上應援行動。（圖／記者邱曾其攝，2026.06.12）

批國民黨雙標、不理智

對於蔣萬安建議，國民黨和民眾黨的立法院黨團能考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院一事。沈伯洋受訪時表示，這分成兩個層次，第一個，蔣萬安是台北市長，他們問了很多與市政有關的議題，基本上對方都不會出來回，「他會出來回，好像都是一些在選總統的議題，我覺得這其實有點奇怪」；再來，國民黨想要廢除五權憲法，但上次民進黨仍是國會多數時，就曾提出修憲委員會，國民黨卻不參加，「這時突然冒出這樣的議題，很顯然是雙標、不理智」。

沈伯洋直言，今天面臨更多問題是，總預算還在審查，去年就應該審查的預算一直到現在，一大塊都無法通過，若真的很關心這些議題，「市長跟台北市這些立委都很熟，不是嗎？台北市的國民黨立委非常的多，為什麼在這些重要議題上，不會出來告訴他們，總預算審查的重要性、告訴他們軍購的重要性，卻選一個議題出來講，對我來說，我覺得不能夠回歸市政，看起來是現在的台北市政府」。

另外，近日有家長反應說，北市的公立幼兒園畢業歌，竟然是唱慶祝中共建黨百年的歌曲，目前中央都還沒有得到北市教育局任何具體回應。沈伯洋說，這件事情已經一陣子，相信第一線的教師，有時只是上網找流行歌曲加以使用，不一定每個人都知道這些細節，因此政府應該有責任，教育局若能事先告知，如相關風險、規範，這樣才讓大家能有標準遵守。

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