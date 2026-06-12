蔣萬安喊廢除監察院 王世堅：沒端詳名單？

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▲王世堅直言，可能民進黨提名沈伯洋要跟蔣萬安競爭，所以蔣萬安比較忙、比較累，沒有好好把名單端詳過。（圖／記者陳佩君攝，2026.06.10）

[NOWNEWS今日新聞] 總統府昨公布29位監委名單，台北市長蔣萬安今（12）日表示，現在不是人選的問題，而是監察院存廢的問題，爾俸爾祿，民脂民膏，「我認為應該廢除監察院」對此，民進黨立委王世堅直言，可能民進黨提名沈伯洋要跟蔣萬安競爭，所以蔣萬安比較忙、比較累，沒有好好把名單端詳過；他認為，蔣萬安現在應該是要汲汲營營在台北市政推動、與跟沈伯洋較量，怎麼會去單獨關注到這個議題。

蔣萬安在臉書發文，建議國民黨和民眾黨的立法院黨團能考慮，全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院的運作，然後再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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對此，王世堅指出，這份名單不敢說百分之百，但應能獲得藍綠白的共識才對，像獨派醫師陳永興被提名擔任監察院長，陳永興一輩子從事民主運動，在醫師本業一向受到藍綠白一致的推崇，就他所知，陳永興也非常鼓勵過柯文哲，所以才會有白色力量進軍政治奪下首都市長寶座。

媒體詢問，有人說這算是一個總統級題目，與台北市沒有什麼關係？王世堅直呼，「是啊...我也真的是不懂」，蔣萬安現在應該是要汲汲營營在台北市政推動、與跟沈伯洋較量，怎麼會去單獨關注到這個議題，更何況這些人選幾乎都是一時之選，蔣萬安可能沒有好好地仔細地去評量。

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