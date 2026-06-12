蔣萬安喊廢除監察院 陳其邁：快說服國民黨支持修憲

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陳其邁表示，今年4月國民黨還主張不應廢除監察院，蔣萬安應該趕緊說服國民黨支持修憲。（圖／報系資料庫）

總統府11日公布監察院正副院長及監察委員提名名單，台北市長蔣萬安今（12）日建議藍白黨團考慮否決29位提名人選，先凍結監察院運作，再修憲廢除監察院。對此，高雄市長陳其邁表示，今年4月國民黨還主張不應廢除監察院，蔣萬安應該盡速說服國民黨支持修憲。

稍早蔣萬安指出，廢除監察院是民進黨的長年主張，前監察院長陳菊說過，「希望我是最後一任監察院長」，既然如此，民進黨就應該要支持修憲廢除監察院。並建議國民黨和民眾黨立法院黨團可以考慮全部否決29位提名人選，先用這種方式凍結監察院運作，再爭取朝野之間的共識，修憲廢除監察院。

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對此，陳其邁回應，廢除監察院本就是民進黨的長期主張，監察院早就應該廢除，讓憲法更符合台灣現行的體制現況，並深化民主。並指出，今年4月國民黨還主張不應廢除監察院，蔣萬安應該趕緊說服國民黨支持修憲。

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