蔣萬安喊營養午餐免費「年花20億」！吳欣岱：是教師人力預算的2倍

政治中心／黃依婷報導

台北市長蔣萬安6日在市政會議中宣布多項教育新措施，其中包含國中小營養午餐全面免費。教育局長湯志民表示，整體政策初估需經費約20多億元，盼能爭取以財政收支劃分法補助款支應，最快於115學年度上路。對此，台灣基進黨秘書長吳欣岱則有不同看法，痛批「真的是邏輯斷裂」。

吳欣岱發文，先前她才看到教師同業感嘆「臺北市近年嚴重缺師結果蔣萬安竟然表示，投資教育，全面午餐免費」，令她不解直呼「真的是邏輯斷裂」；她透露，自己之前就有發過文章計算，台北市教師人力荒該如何開始救，算進投資特教、老師加薪、行政工作請專業人士外包等，幾個資源投下去，林林總總加起來也大約十億。

吳欣岱提到，蔣萬安免費營養午餐，一年就要花上二十億，等於是解救教師人力荒預算的兩倍，讓她不禁質疑「這到底是買票政策，還是真的想為台北市民打造更好的生活？」。

