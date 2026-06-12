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政治中心／王云宣、李志銳 台北報導

民進黨台北市長參選人沈伯洋，上午合體高雄、台北市黨部雙主委，發布北高連線限量球衣，針對前一天總統府提出的監察院新人事提名，對手蔣萬安發文喊話廢除監察院，對此沈伯洋大酸蔣萬安似乎只回中央層級的問題、不關心市政，還怒批藍營過去拒絕出席修憲委員會，如今形同雙標。





蔣萬安喊話廢除監察院 沈伯洋酸只回「選總統的議題」

民進黨台北市黨部主委吳沛憶（左一）、高雄市黨部主委黃捷（右一）、民進黨立院黨團總召蔡其昌（右二）合體台北市長參選人沈伯洋（左二）（圖／民視新聞）

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民進黨台北、高雄市黨部新科雙主委，合體民進黨台北市長參選人沈伯洋，不只揮出球棒，象徵強棒出擊，還由沈伯洋擔任模特兒，秀出最新"北高連線"球衣。

民進黨高雄市黨部主委黃捷：「本來也有邀請賴瑞隆委員，他今天本來要出席，但因為臨時有行程，但是他的球衣也已經準備好了。」

民進黨團總召蔡其昌：「只要支持棒球的縣市長多當選一些，棒球就有機會，沈伯洋聲勢越來越好，非常有可能可以當選台北市長，就如同棒球迷所講的，伯洋你要記得，大巨蛋是棒球場。」





蔣萬安喊話廢除監察院 沈伯洋酸只回「選總統的議題」

台北市長蔣萬安主張廢除監察院 還喊話藍白立委否決29名人事提名（圖／民視新聞）









以綠色打底，分別以台北隊、打狗隊命名，融入地方特色LOGO，民進黨打團結牌，助攻沈伯洋，而台北市長蔣萬安，則另闢戰場，針對前一天總統府提出的監察院人事提名，蔣萬安一早臉書發文，要民進黨廢除監察院，還喊話藍白將29人全數否決。

台北市長蔣萬安：「民眾關心的議題，監察院常常閃閃躲躲、輕輕放下，甚至成為政黨惡鬥下的手段，爾俸爾祿民膏民脂，我認為應該要廢除監察院。」

台北市長參選人（民）沈伯洋：「我們現在問了很多跟市政有關的議題，他基本上都不會出來回，但他出來回的都是一些好像在選總統的議題，不要忘記，這個在上一次我們是國會多數的時候，我們就提出修憲委員會了啊，我們提出修憲委員會之後，結果那時候是誰不參加？國民黨不參加啊，這很顯然是雙標嘛。」





蔣萬安喊話廢除監察院 沈伯洋酸只回「選總統的議題」

民進黨台北市長參選人沈伯洋隔空嗆蔣萬安＂只回選總統的議題不回市政＂ 還表示過去綠營曾提出修憲委員會但藍營卻不參加（圖／民視新聞）









沈伯洋火力全開，大酸蔣萬安不回市政卻把自己當作總統候選人，畢竟近期蔣市府推動無菸城市，也惹出爭議，民進黨議員簡舒培爆料，稽查人力嚴重不足，中山區吸菸室，竟是動用捷運局和停管處稽查。

台北市長參選人（民）沈伯洋：「他現在的行程看起來好像，他對於其他縣市的關心，好像高於台北市，現在台北市的公務人員人力不足，如果你不做前期的工作，貿然去設置這些吸菸區的時候，你就需要大量稽查的人力，我們也把公務人員的負擔，該怎麼解決也都提出來了，但台北市府在前幾天的回應是說他們已經做得很好了。」





從廢除監院到無菸城市，隨著台北市長選戰加溫，爭議話題也不斷。

原文出處：蔣萬安喊話廢除監察院 沈伯洋酸只回「選總統的議題」

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