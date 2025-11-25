蔣萬安喊話政院給財劃法試算表 綠委嗆：假裝不會、故意裝媽寶沒有用

立法院民進黨團書記長陳培瑜(左)嗆聲，若花蓮縣府可以用史上最爛的財劃法算出數字，相信國民黨立委賴士葆、林思銘，都可以協助台北市長蔣萬安算出院版財劃法數字，「蔣萬安不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的」。(記者李文馨攝)

〔記者李文馨／台北報導〕民眾黨團、國民黨團今天在立法院程序委員會以人數優勢，將行政院版「財政收支劃分法修正草案」暫緩列案。台北市長蔣萬安表示，行政院先給試算，有數字才能討論；民進黨團書記長陳培瑜則嗆聲，若花蓮縣府可以用史上最爛的財劃法算出數字，相信國民黨立委賴士葆、林思銘，都可以協助蔣萬安算出院版財劃法數字，「蔣萬安不要故意假裝不會，故意裝媽寶是沒有用的」。

陳培瑜以花蓮縣政府明年度編列的預算為例，傅崐萁與徐榛蔚如何用去年12月通過史上最爛的財劃法版本編列縣府預算，前年春節福袋是21萬元，但到新年度飆到200萬元，給農會產銷班的錢從40萬變成600萬，「最誇張的就是大家所知道傅崐萁用宗教綁樁這件事情，從2350萬變成了3600萬」。

陳培瑜表示，如果傅崐萁都可以用史上最爛的財劃法算出數字，相信國民黨內不管是賴士葆、林思銘，都可以協助蔣萬安算出院版財劃法的數字，「所以蔣萬安不要明明就會、故意假裝不會，故意在那邊裝媽寶是沒有用的。」

陳培瑜說，如果算得出來，就知道院版財劃法兼顧城鄉平衡，還有錢跟權、事權的分配也重新調整；她也問，「目前為止，柯志恩、謝龍介、江啟臣、張善政、侯友宜還有盧秀燕，你們怎麼看院版財劃法，與其問民進黨黨團怎麼因應，你們這些要參選縣市首長國民黨委員怎麼看」。

幹事長鍾佳濱說，根據去年12月國眾惡修的財劃法，115年中央政府總預算放到地方的統籌分配稅款，已經分配給各地方政府，金額也算出來了，「到底各地方分到多少錢，地方政府都知道」。

鍾佳濱反問北市府，請問台北市議會現在審查明年度台北市政府總預算，是否放進這筆中央核給22個地方縣市的統籌分配稅款。若真要這樣講，是誰在蓋牌？為何有那麼多中南部縣市長希望去年惡修的財劃法，能重新回到政院版的合理規模，因為他們都很清楚，在明年拿到的預算中，他們被核撥的統籌分配稅款嚴重地不足。

鍾佳濱說，反觀豐腴的北市府卻「惦惦呷三碗公」，得到好處得了便宜還賣乖，蔣萬安根本連明年多拿到的錢，都還沒在現在審議的北市府明年度預算中表達出來，還好意思說別人？他認為，財劃法有計算公式、條文，各地方政府可以自行推估，但重要的是，要先討論接不接受院版中的「事權」。

