蔣萬安喊「中華民國台北市長」！林楚茵：拿出勇氣到雙城論壇上講

記者楊士誼／台北報導

台北市長蔣萬安日前在面對議員質詢時表示，他遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權及守護台灣民主法治，「我就是中華民國的台北市長」。民進黨立委林楚茵今（3）日回應，期待蔣萬安拿出勇氣到雙城論壇說出「中華民國」四字，而不是在國內敢講，到中國就不說，多少國民黨的「中華民國派」到中國就變成「中國派」？

民進黨北市議員洪健益質詢時問蔣萬安，到雙城論壇時敢說「我是中華民國的首都市長」？蔣萬安回應，他一直以來立場都非常堅定，就是遵守中華民國憲法、捍衛中華民國主權及守護台灣民主法治，「我就是中華民國的台北市長」。洪健益表示，希望蔣萬安不是默許一個中國就是中華人民共和國。他更送救生圈給蔣萬安，「古有枯木救命、今有泳圈救命」，希望遇到深水區問題能直球對決。

對於蔣萬安的言論，林楚茵則表示，還是期待蔣萬安流著反共的血液，希望他不只是在台北市議會回答台北市議員，而是拿出真正的勇氣，若流的血是蔣家的血就該在雙城論壇時勇敢說出來，而不是在國內講，到了中國就不敢說。她直言，多少國民黨的「中華民國派」到中國就變成「中國派」？就像國民黨主席鄭麗文在親近中國的媒體上，會說要讓台灣人勇敢說自己是中國人，但在面對台灣媒體時卻說是「中華民國」，這都是在打迷糊仗，蔣萬安應拿出勇氣把「中華民國」拿到雙城論壇說。

另對於日相高市早苗強調，根據《舊金山和約》，日本已經放棄了有關台灣的一切權利與許可權，中國則否認舊金山合約一事，林楚茵指出，高市早苗果然是一個非常懂得如何發言的首相，她的發言戳破中國共產黨「國王的新衣」，中國從未統治過台灣一天，中國當然無法承認舊金山合約，原因是中華人民共和國在簽訂時根本不存在，如何接收台灣主權？中國只好「見笑轉生氣」。

林楚茵強調，不論中國在國際上如何扭曲聯大2758號決議等文件，其實就是「國王根本沒穿衣服」，還佔地為王，只是佔的是中國那塊地，跟台灣一點關係也沒有。

