蔣萬安喊「全面否決」廢監察院 傅崐萁回應：各種意見都尊重

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傅崐萁表示等名單正式送進立院，會再召開黨團大會溝通。（資料畫面）

總統府11日公布最新一屆29名監察委員被提名人名單，其中因納入藍營背景的廖婉汝、謝政達，引發國民黨內高度討論。台北市長蔣萬安今（12日）上午率先在臉書開砲，痛批監察院浪費民脂民膏，主張廢除，並公開呼籲立法院藍白黨團應「全部否決」這份名單。然而，國民黨立院黨團總召傅崐萁冷處理表示「目前正式函文還沒到」，強調一切會等函文送到後召開黨團大會溝通、與黨中央聯繫，並重申立院職責是「嚴格審查」，等同給了蔣萬安一記政治軟釘子。

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面對蔣萬安高調喊話先凍再廢監察院，國民黨團總召傅崐萁先是痛批，現行監院只會對付在野黨、成為民進黨相關弊案的「東廠」，然後又話鋒一轉，表示正式函文還沒有正式送到立法院，「到底是放話還是正式的名單，函文到了立法院之後再說。」

傅崐萁強調，國民黨團一向重視成員意見，未來內部會召開黨團大會清楚溝通，並跟黨中央密切聯繫，一定會「嚴格審查名單」，對於蔣萬安的意見「予以尊重」，並未點頭承諾會全面拒投。

除了傅崐萁以程序理由給予軟釘子外，藍營不分區立委、法學專家翁曉玲也跟進澆了一盆冷水，說明要廢除監察院，在法理上涉及修憲，修憲門檻極高，必須達到立委人數三分之二以上同意，以目前在野陣營在立法院的人數根本不夠，眼前恐有實質難度。

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